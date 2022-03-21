Müzede tarih sanatla renklendi - Son Dakika
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Müzede tarih sanatla renklendi

21.03.2022 11:11

Müzede tarih sanatla renklendiADIYAMAN Adıyaman Müzesi'ne gelen yerli ve yabancı turistler üstün zekalı öğrencilerin piyano ve çeşitli müzik aletleri eşliğinde söylediği şarkılar ile karşılandı.

Müzede tarih sanatla renklendi

ADIYAMAN Adıyaman Müzesi'ne gelen yerli ve yabancı turistler üstün zekalı öğrencilerin piyano ve çeşitli müzik aletleri eşliğinde söylediği şarkılar ile karşılandı.

Adıyaman Müzesi'ndeki eserleri görmeyen gelen yerli ve yabancı turistler gördükleri manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Bir taraftan piyano, bağlama, keman ve gitar eşliğinde şarkı söyleyen diğer tarafta arkeolojik eserlerin resimlerini çizen üstün yetenekli öğrenciler turistleri karşıladı. Adıyaman Müzesi kültür ve sanatı bir arada buluşturarak farklı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezi arasında imzalanan protokol ile BİLSEM'in üstün yetenekli öğrencileri Adıyaman Müzesi'nde sanat etkinliği gerçekleştirdi. Öğrencilerin Müzede gerçekleştirdikleri etkinlikler sadece bununla da sınırlı değil. Öğrenciler önümüzdeki günlerde Nemrut Dağı, Perre Antik Kent ve Cendere Köprüsü'nde müzik ve resim etkinliği gerçekleştirecek.

Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ahmet Günaydın, öğrencilerin müzik resitali verdiğini ve birbirinden güzel resimler çizdiğini kaydetti.

Günaydın, "Öğrencilerimiz yöremize ait şarkılar söylüyor. Ayrıca Adıyaman'ın kültürel ve turizm değerlerini resmederek, yerinde görerek onları çiziyor. Bu çalışmanın Adıyaman tanıtımına, kültür ve sanat etkinliklerimizin devamının sağlanmasına, kültürel değerlerimizin daha fazla bilinirliğinin arttırılmasına katkı sunacaktır" dedi.

Adıyaman Milli Eğitim Şube Müdürü Hamza Çelenk ise konuşmasında, "Bu gün yapmış olduğumuzu çalışmalar ile ilimizin kültür ve sanat potansiyelini hem öğrencilerimize tanıtmak hem de bu tarihi vesikalar oluşturup kültürün devamına katkı sağlamak için biz buradayız" dedi.

BİLSEM Müdürü Fuat Tokur, müze ve tarihi ören yerlerinin dokusunu bozmadan bilimsel süreçleri, sanatsal ve tarihsel etkinlikleri müzikle buluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Yerli ve yabancı turistler de yapılan etkinlikten duydukları memnuniyetleri dile getirirken, öğrenciler de tarihi eserlerin bulunduğu müzede bulunmaktan duydukları mutlulukları aktardı.

Müzede tarih sanatla renklendi
Müzede tarih sanatla renklendi
Müzede tarih sanatla renklendi

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Kaynak: İHA

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