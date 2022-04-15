Müziğin birleştirici gücünde buluşarak kurdukları koroyla gönüllere sesleniyorlar - Son Dakika

FADİME YILMAZ ELMA - Zonguldak'ta aralarında il müdürü, memur ve işçilerin bulunduğu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelinin, müziğin birleştirici gücünden yararlanarak oluşturduğu koro, kurum bünyesinde dinleyicilerin karşısına çıkıyor.

Kurumda çalışanların ve hizmet alanların aidiyetlerini, moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veli Köktürk öncülüğünde şubat ayında "Aile ve Sosyal Hizmetler Korosu" kuruldu.

22 kişilik koro, mesai saatleri sonrasında kurum bünyesinde bulunan müzik sınıfında bir araya gelerek prova yapmaya başladı.

Farklı türdeki eserleri seslendirerek keyifli vakit geçiren koro üyeleri, Yaşlılar Haftası dolayısıyla huzurevinde kalanlar için verdikleri konserle beğeni topladı. Provalarını hız kesmeden sürdüren koro üyeleri, yakın zamanda kurumdan hizmet alan çocuklar için Barış Manço şarkılarını seslendirecekleri konser verecek.

"Müzik ruhun gıdasıdır"

İl Müdürü Veli Köktürk, AA muhabirine, bakanlığın talimatı doğrultusunda çalışanların ve kurumdan hizmet alanların aidiyetlerini, moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak amacıyla çalışma başlattıklarını söyledi.

Sıra dışı bir çalışma yapmak istediklerini belirten Köktürk, personelin büyük bir bölümünün de istekli olmasıyla koro kurduklarını, huzurevinde yurt yönetim memuru kadrosunda çalışan, aynı zamanda konservatuvar mezunu müzik öğretmeni Erhan Kaskatı şefliğinde çalışmalara başladıklarını anlattı.

Köktürk, kısa zaman içerisinde provalar yaptıklarını ve Yaşlılar Haftası'nda ilk konserlerini verdiklerini aktararak, "Provaları devletimizin mesaisine riayet ederek sadece öğle paydoslarında yaptık. 6 çalışma sonucunda ilk konserimizi verdik. Sayın Valimizle görüştük, bizlere destek verdi. Kendilerine şükranlarımızı sunuyorum." diye konuştu.

Müziğin ruhun gıdası olduğuna işaret eden Köktürk, "Kamu dairelerinde personel motivasyonunun artırılmasına yönelik bilindik yöntemlerin dışına çıkarak insanların kayıtsız şartsız benimseyecekleri, severek yapacakları ve birleştirici gücünün yüksek olduğuna inandığımız müzikle yola çıkmak istedik. Aynı zamanda kültürümüze hizmet etmek, ozanlarımızın kaleminden çıkmış, milletimizin düşüncelerini ve duygularını yansıtan eserleri yaşatmak, bunları bizden sonraki nesillere aktarmak amacımızdı. Bu çalışmalarla amacımıza ulaştığımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Koro şefi Erhan Kaskatı da bir konser vermek için yola çıktıklarını ancak zamanla hayallerinin büyüdüğünü dile getirerek, "Şimdiki planımız Barış Manço şarkılarıyla öncelikle kurumumuzda kalan ve hizmet alan çocuklara konser vermek. Barış Manço'yu tanımalarını istiyoruz. Koromuzun sürekliliğinin olacağını düşünüyoruz." dedi.

Kendilerine imkan sağlayanlara teşekkür eden Kaskatı, personele öğle arasında müzik sınıfında piyano, bağlama ve gitar kursları verdiklerini kaydetti.

"Sanata yönelmek bize çok iyi geldi"

Kurumda 4 yıldır görev yapan koro üyesi Oğuzhan Arslan ise koro çalışmalarının moral ve motivasyonları açısından oldukça faydalı olduğuna değinerek şöyle devam etti:

"Müziğe, sanata yönelip farklı alanlarda çalışma yapmak gerçekten bize çok iyi geldi. Rap müzikle uğraşan biriydim. Türkülerimizi arada dinler, söylerdim. Şu anda türkülerimizi daha fazla dinlemeye başladım. Bu müziğe ilgim arttı. Artık enstrüman da çalmak, bununla ilgili ilerleyen zamanlarda çalışma yapmak istiyorum."

Ayşegül Sarsık, yoğun çalıştıkları için her zaman mesai arkadaşlarıyla bir arada olamadıklarını ifade ederek, "Konserde solo söyledim, yaşadığım en güzel heyecanlardan biriydi. Güzel söylemekten ziyade rahatlamak ve aynı ortamı paylaşmak için buradayız. Çok güzel bir enerjimiz var. Bizlere çok güzel dönüşler oluyor." şeklinde konuştu.