Nevşehir'de Okuma Projesi

Nevşehir'de, öğrencilerin okuma alışkanlıklarını geliştirmek amacıyla "Kitapla Yükselen Ufuklar" projesi hayata geçirildi.

Proje, Gazi Ortaokulu ile Gazi Osman Paşa İmam Hatip Ortaokulu tarafından "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ve "Maarif 50 vizyonu" kapsamında hazırlandı.

Bu kapsamında, Kapadokya'daki çeşitli turizm merkezleri ile her iki okulda oluşturulan alanlarda okuma etkinlikleri gerçekleştirildi.

12 Haziran'da kitap okuma alışkanlığı konusunda farkındalık oluşturmak için sıcak hava balon turuna katılacak olan öğrenciler, Çat Vadisi semalarında etkinliği sürdürecek.

Etkinliklerin tamamlanmasının ardından düzenli katılım gösteren, başarı elde eden ve kitap kardeşliği ruhunu benimseyen öğrenciler ödüllendirilecek.