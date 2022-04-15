Niğde'de "30 Yıla 30 Eser" sergisi açıldı - Son Dakika

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin kuruluşunun 30. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "30 Yıla 30 Eser" sergisi açıldı.

Niğde Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi iş birliğinde Niğde Müzesi'nde açılan sergide, sanatçı ve tasarımcılara ait 30 çalışma yer alıyor.

Tekstil ve moda tasarımı, el sanatları ve seramik çalışmaların bulunduğu sergi, 25 Nisan'a kadar gezilebilecek.

Vali Yılmaz Şimşek, serginin açılışında yaptığı konuşmada, üniversitenin kuruluşunun 30'uncu yılını çeşitli etkinlilerle kutladıklarını söyledi.

Sergide, önemli sanatçıların eserlerinin yer aldığını belirten Şimşek, "Halkımız bu önemli eserleri ziyaret edebilecek. Üniversitenin 30'uncu yaşına girmesi, Niğde'miz, üniversitemiz ve bizler için gurur vesilesi. Üniversitemizin her geçen gün kendini geliştirmesi tabi ki şehrimize de kazanımlar sunuyor. İnşallah bundan sonra da üniversitemiz her alanda ilimize katkı sunmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Açılışa, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Taciroğlu, Müze Müdürü Yakup Ünlüler ve davetliler katıldı.