Niğde'de Ücretsiz Tiyatro: 'Arabada Bebek Var!'

Niğde Belediyesi ile Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin iş birliğiyle "Arabada Bebek Var!" adlı tiyatro oyunu sanatseverlerle buluşacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, senaryosunu Seyfettin Işık'ın kaleme aldığı ve yönetmenliğini Mehmet Mayda'nın üstlendiği oyun, günlük hayattan esinlenen olay örgüsüyle hem eğlenceli hem düşündürücü bir anlatım sunuyor.

İki perdelik komedi türündeki ücretsiz oyun, yarın saat 20.00'de Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde izleyicileriyle buluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, bu tür iş birliklerinin şehirdeki kültürel etkinliklerin artmasına katkı sağladığını belirtti.