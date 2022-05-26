Nijer'de Türk Mutfağı Haftası kutlandı - Son Dakika
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Nijer'de Türk Mutfağı Haftası kutlandı

26.05.2022 10:53
Nijer'de Türk Mutfağı Haftası kutlandı

Nijer'de Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde Niamey Büyükelçiliğinde Türk yemekleri tanıtıldı.

Nijer'de Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde Niamey Büyükelçiliğinde Türk yemekleri tanıtıldı.

Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Mustafa Türker Arı ev sahipliğinde düzenlenen yemeğe, Nijer İletişim ve Enformasyon Teknikleri Enstitüsü (IFTIC) öğrencileri davet edildi.

Türk mutfağından lezzetlerin ikram edildiği programda, konuklara hünkarbeğendi hazırlanışı anlatıldı ve Türk mutfağı ile Nijer mutfağı arasındaki benzerliklere dikkat çekildi.

Büyükelçi Arı, Nijer'de yetiştirilen ürünlerle bazı Türk yemeklerinin hazırlanabileceğini, mutfağın her iki ülkenin kültüründe önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

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Kaynak: AA

Mustafa Türker, Türkiye, Nijer, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Nijer'de Türk Mutfağı Haftası kutlandı - Son Dakika


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