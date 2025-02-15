Nusret Tepe'nin Yaşayan Değirmeni - Son Dakika
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Kültür Sanat

Nusret Tepe'nin Yaşayan Değirmeni

Nusret Tepe\'nin Yaşayan Değirmeni

88 yaşındaki Nusret Tepe, 50 yıldır babasından kalan geleneksel değirmeni işletiyor.

15.02.2025 12:48
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Antalya'nın Kaş ilçesinde yaşayan 88 yaşındaki Nusret Tepe, babasından devraldığı geleneksel yöntemle buğday öğütülen değirmeni 50 yıldır işletiyor.

Sarıbelen Mahallesi'nde mesleğini yürüten Tepe, çarkların ahenkle döndüğü, buğday kokan değirmeninde ömrünün yarısından fazlasını geçirdi.

Buğday öğüterek yöre halkına hizmet eden Tepe, iş yerinin kapısını her sabah sevgiyle açıyor. Geleneksel yöntemle çalışan değirmen, gelişen teknoloji ve un sanayisine rağmen buğdayını öğütmek isteyen çiftçilerden ve doğal ürüne rağbet gösteren vatandaşlardan ilgi görüyor.

Gücü, kuvveti yetene kadar babasının emanetinin çarklarını döndürmek isteyen Tepe, ömrünü geçirdiği ata mesleğini severek sürdürüyor.

"Her sabah besmele ile kapımı açıyorum"

Tepe, AA muhabirine, babasından miras kalan 80 yıllık değirmeni ayakta tuttuğunu söyledi.

Gelişen teknolojiye rağmen hala müşterileri olduğunu vurgulayan Tepe, "Buğday eken çiftçilerimiz hasat sonrası geliyor. Bizim değirmenin öğüttüğü un çok güzel ve kaliteli oluyor. Çevre mahalle ve ilçelerden gelen müşterilerim var. Bu değirmende kepekli ve karabuğday unu yapıyoruz. Çok sağlıklı ve yemesi kolay olduğu için tercih ediliyor. Karabuğday ununu genellikle şeker hastaları talep ediyor." ifadelerini kullandı.

"Turistler gelip fotoğraf çekiyor"

Geleneksel yöntemle buğday öğütmenin Kaş'a gelen yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çektiğini belirten Tepe, "Buraya turistler geliyor değirmenin fotoğrafını çekiyor. Burada yapılan çalışma ile buğdayın öğütülme sürecini çok ilginç buluyorlar." dedi.

Babasının değirmeni işlettiği dönemlerde sıklıkla elektriklerin kesilmesi nedeniyle zorlandığını aktaran Tepe, "Artık böyle sorunlar günümüzde yaşanmıyor. İş yerimin kapısını her sabah besmele ile açıyorum. Müşterilerimle burayı, anılarımı yaşatıyorum. Çok sevdiğim mesleğimi yaşımın yettiği yere kadar devam ettirmek istiyorum." diye konuştu.

"Müşteriler memnun"

Hacıoğlan Mahallesi'nden buğday öğütmeye gelen Mehmet Ali Kapaklı, çocukluğundan beri geldiği değirmenin yöre halkına hizmet ettiğini söyledi.

Kapaklı, "Burada yapılan un çok güzel, kepekli ve has un olduğu için çok lezzetli oluyor. 1977'den beri kendi ürettiğimiz buğdaydan un elde etmek için burada öğütüyoruz." dedi.

Sarıbelen Muhtarı Mevlüt Küçükkaya da değirmenin adeta yaşayan tarih olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu değirmenimizi 4 kuşak gördü. Nusret amca yıllardan beri bu işi yapıyor. Köyümüzün değirmenine sahip çıkıyoruz. Aynı zamanda tarihimize de sahip çıkmış oluyoruz. Umarız, değirmenin faaliyeti Nusret amcadan sonra da devam eder. Köyümüze gelen vatandaşlarımız bu değirmeni görünce 'Doğal kara değirmen hala var mı?' diye şaşırıyorlar ve memnun oluyorlar."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Nusret Tepe'nin Yaşayan Değirmeni - Son Dakika

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