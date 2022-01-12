Üye Girişi
Ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan almıştı...Ebru sanatını son üstadından öğrendi, şimdi gelecek nesillere aktarıyor - Son Dakika

Ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan almıştı...Ebru sanatını son üstadından öğrendi, şimdi gelecek nesillere aktarıyor

12.01.2022 18:06

Ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan almıştı.

Ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan almıştı...Ebru sanatını son üstadından öğrendi, şimdi gelecek nesillere aktarıyor

Ebru üstadı Mustafa Düzgünman'ın öğrencisi, ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı

SAKARYA - Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ödüllendirilen ebru sanatçısı Tevfik Alparslan Babaoğlu, "Kıymeti ile doğru orantılı olarak evin en güzel yerinde sergileyip önünden geçtikçe gururlanmak istiyorum. O yüzden evimin en güzel köşesine koydum, devamlı seyredeceğim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, dün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni'nde", pek çok önemli zanaatkarı ödüllerine kavuşturuldu. Ödül töreninde Tevfik Alparslan Babaoğlu'na da ebru sanatını yaşattığı için ödülü takdim edildi.

Asıl mesleği elektronik mühendisliği olan Babaoğlu, 1985 yılında merhum ebru sanatçısı Mustafa Düzgünman'ın öğrencisi oldu. Türkiye'de ebru sanatının yeniden sevilmesinin önünü açan isimlerden biri olan sanatçı Düzgünman'dan 1989 yılında icazet alan Babaoğlu, 1990 yılında Düzgünman'ın vefat etmesinin ardından ondan aldığı bayrağı kendisi taşıdı. 1990 yılından bu yana, ebru ve cilt sanatçısı Mustafa Düzgünman'ın çizgisini devam ettiren Tevfik Alparslan Babaoğlu, öğrendiklerini gelecek nesillere aktarıyor.

"Türk ebrusunu yapmaya, öğretmeye gayret gösteriyorum"

Ebru sanatına hobi olarak başladığını anlatan Tevfik Alparslan Babaoğlu, "Mustafa Düzgünman'a talebe oldum. O, ebru sanatının son ustasıydı. 1989 yılında hocamdan icazet aldım. Kendisi 1990 yılında vefat etti. 1990 yılından bu yana hocamın çizgisinde geleneksel Türk ebrusunu yapmaya, öğretmeye gayret gösteriyorum. Üniversitelerde ders verdim. Ebru ile ilgili kitaplar yazdım, yayınlandı. Ebruya hizmet etmeye gayret gösteriyorum. Şuanda da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde ebru tarihi araştırmak amacıyla doktora yapıyorum" dedi.

"Hayattayken takdir edilmek çok güzel ve büyük bir duygu"

Kaybolmaya yüz tutulmuş önemli kültürel mirasların, kaybolmadan gelecek nesillere aktarılması amacıyla köprü vazifesi gören zanaatkarların ödüllendirildiğini söyleyen Babaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Çok çeşitli sanat gruplarından insanlar var. Bu senede ebru dalında Kültür ve Turizm Bakanlığı beni ödüle layık gördü. Dün bu ödülü bana takdim ettiler. Külliye'ye davet edildim, ödülümüzü sayın cumhurbaşkanımızdan aldık. Çok mutlu oldum. Şöyle bir dörtlük vardır; "sağlığında nice ehl-i hünerin, bir tutam tuz bile yoktur aşına. Öldürüp onu evvel açlıktan. Sonra bir türbe yaparlar başına." Bu, insanların sağlığında kıymeti bilinmiyor. Öldükten sonra da 'ne büyük adamdı ya' diyerek arkasından methiyeler düzülüyor anlamını taşıyor. Sağken, hayattayken takdir edilmek çok güzel ve büyük bir duygu. Bunu yaşamış oldum, çok mutluyum"

"Ebruda benim torunlarım var"

Ailesinin çok mutlu olduğunu ve kendisiyle gurur duyduğunu vurgulayan Babaoğlu, böyle bir ödüle layık görülmenin herkesi mutlu edeceğine dikkat çekti. Ebru sanatı ile ilgili birikimini, gelecek nesillere aktarmaya gayret gösterdiğini ifade eden Babaoğlu, "Zaten benim yapmak istediğim de bu. Ebru sanatını kaybolmadan gelecek nesillere ustamdan aldığım gibi aktarmak istiyorum. Bunu doğru yaptığım da tescillenmiş oldu. Benim icazet verdiğim arkadaşlarım da ebru sanatını öğrettiği öğrencilerine icazet vermeye başladı. Ebruda benim torunlarım var. 2. nesil, 3. nesil ebrucular var. Benim dalımdan devam eden ebrucular var. Ödülün amacının tam karşılığını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Önünden geçtikçe gururlanmak istiyorum"

Kıymetli bir ödül aldığına dikkat çeken Babaoğlu, "Kıymeti ile doğru orantılı olarak evin en güzel yerinde sergileyip önünden geçtikçe gururlanmak istiyorum. O yüzden evimin en güzel köşesine koydum, devamlı seyredeceğim" dedi.

Ebru sanatında malzemenin önemi

Kullanım yeri gözeterek ebru yapılması gerektiğinin altını çizen Babaoğlu, "Bizim ebru geleneğimizde duvara asmak için ebru yapmak yok. Kullanım yeri gözeterek ebru yapmak var. 300-400 yıllık kitabın restorasyonunda ebru sanatı kullanılıyor. Örneğin Kuran'ı Kerim'in restorasyonunda kullanılıyor. Boyaların içinde ya da kağıtta asit olursa, bu asit zamanla kağıdı yakar, cilt yeniden tamir edilmek zorunda kalır. Örneğin 400 yıllık cildi tamir ettiniz ve yanlış malzeme kullandınız. 50 sene sonra o cildi tekrar tamir etmek gerekir. O asitler kağıdı yakar ve tahrip eder" sözlerine ekledi.

Ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan almıştı...Ebru sanatını son üstadından öğrendi, şimdi gelecek nesillere aktarıyor
Ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan almıştı...Ebru sanatını son üstadından öğrendi, şimdi gelecek nesillere aktarıyor
Ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan almıştı...Ebru sanatını son üstadından öğrendi, şimdi gelecek nesillere aktarıyor

YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan, Alparslan Babaoğlu, cumhurbaşkanı, Kongre, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan almıştı...Ebru sanatını son üstadından öğrendi, şimdi gelecek nesillere aktarıyor - Son Dakika


Aralık ayı faturaları zamlı tarifeye göre mi kesildi? Aralık ayı faturaları zamlı tarifeye göre mi kesildi?         
18:13
Ali Koç ve yönetimi dikkat kesildi! Aziz Yıldırım'dan ortalığı ayağa kaldıran mesaj Ali Koç ve yönetimi dikkat kesildi! Aziz Yıldırım'dan ortalığı ayağa kaldıran mesaj         
18:09
Öldürülen avukat Dilara, anneannesine aldığı tehdit mesajlarını anlatmış Öldürülen avukat Dilara, anneannesine aldığı tehdit mesajlarını anlatmış         
17:59
Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem         
16:18
Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi         
15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Ne kadar gevşek değil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Ne kadar gevşek değil mi?         
13:14
Göbek dansı hayatını tepe taklak etti! Hem kocası boşadı hem de işten atıldı Göbek dansı hayatını tepe taklak etti! Hem kocası boşadı hem de işten atıldı         
12:14
Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi         
10:14
İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal         
10:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine ne dedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine ne dedi?         
09:43
Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var         
09:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin         
09:04
Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler         
08:55
Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana         
08:27
İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı! İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı!         
07:48
Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı         
07:46
Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi         
07:46

Son Dakika Haberleri
18:09 Ali Koç ve yönetimi dikkat kesildi! Aziz Yıldırım'dan ortalığı ayağa kaldıran mesaj
17:57 Televizyon programında oğluna şeytan ismini verdiğini açıklayan anneye tepki yağıyor
17:47 Leman Sam'ın attığı tweet sosyal medyayı ayağa kaldırdı, tepki üstüne tepki geldi
17:45 İsveç'te elektrik zammından etkilenenlere aylık 220 dolar destek yapılacak
17:36 Koronavirüs geçiren genç adamın cinsel organı 2.54 cm küçüldü
17:27 Ali Babacan, Enes Kara'nın intiharının ardından yurtlarla ilgili tartışmalara karşı çıktı: Kapatmaktan başka bir şey bilmiyor musunuz?
17:07 Son Dakika! NATO'dan Rusya'ya gözdağı: Ukrayna'ya saldırırlarsa büyük bedel öderler
17:03 Galatasaray'a gidiyor derken şaşırttı! Serdar Gürler'den sürpriz imza
16:59 Son dakika: ABD'de enflasyonun 40 yılın zirvesine çıkmasıyla altın yükselişe geçti
16:52 K9 köpeği, çıplak hırsızın cinsel organına doğru saldırdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2022 18:17:50. #1.11#
SON DAKİKA: Ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan almıştı...Ebru sanatını son üstadından öğrendi, şimdi gelecek nesillere aktarıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement