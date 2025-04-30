Nevşehir'de ilkokul öğrencileri çam fidanlarını toprakla buluşturdu.
Nevşehir Orman İşletme Müdürlüğü'nün "yeşil çevre" projesi kapsamında Hacı Asım Atabilen İlkokulu öğrencilerinin katılımı ile Göre beldesi yakınlarındaki dağlık arazide etkinlik düzenlendi.
Okulun 3. sınıf öğrencileri, temin edilen çam fidanlarını dikip, can suyu verdi.
Programa, okul müdürü Yasin Özer, sınıf öğretmeni Yeşim Ceylan ve Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri de katıldı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Öğrenciler Fidan Dikti - Son Dakika
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