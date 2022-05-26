Öğrencilere 'Hayrabol Tatlısı' dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Öğrencilere 'Hayrabol Tatlısı' dağıtıldı

26.05.2022 15:45
Öğrencilere 'Hayrabol Tatlısı' dağıtıldı

Öğrencilere 'Hayrabol Tatlısı' dağıtıldı Tekirdağ'da kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri çerçevesinde üniversite öğrencilerine coğrafi işaretle tecilli 'Hayrabol Tatlısı' dağıtıldı.

Öğrencilere 'Hayrabol Tatlısı' dağıtıldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri çerçevesinde üniversite öğrencilerine coğrafi işaretle tecilli 'Hayrabol Tatlısı' dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" ile ilgili Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Üniversite öğrencilerine Hayrabol Tatlısı dağıtıldı. Türkiye'nin 81 ilinden gelen üniversite öğrencileri bu vesile ile Tekirdağ'a özgü olan Hayrabol Tatlısı ile tanışmış oldu.

Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu, yaptığı açıklamada, Türk mutfağının lezzetlerini tanıtmaya ve tattırmaya devam ettiklerini söyleyerek, "Hayrabolu tatlısı coğrafi işaretli bir ürünümüz. Allah nasip ederse biz bu tatlımızı gastronomide dünyaya taşımayı planlıyoruz. Çok önemli geleneksel, damaklara hitap eden bir tatlıdır. Bugün öğrencilerimize tatlımızı ikram ederek onlara tatlıyı tanıttık. Zihin açıklığı olsun, şifa olsun ve başarılarına ufak bir katkı olsun dedik. Aynı zamanda sizin aracılığınız ile bu coğrafi işaretli ürünümüzün farkındalığını oluşturalım dedik" dedi.

Öğrencilere 'Hayrabol Tatlısı' dağıtıldı
Öğrencilere 'Hayrabol Tatlısı' dağıtıldı
Öğrencilere 'Hayrabol Tatlısı' dağıtıldı
Öğrencilere 'Hayrabol Tatlısı' dağıtıldı

YORUMLAR
500
TEKİRDAĞ'DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE HAYRABOLU TATLISI DAĞITILDI TEKİRDAĞ'DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE HAYRABOLU TATLISI DAĞITILDI Tekirdağ'da öğrencilere 'Türk Mutfağı Haftası' kapsamında Hayrabolu tatlısı dağıtıldı Tekirdağ'da öğrencilere 'Türk Mutfağı Haftası' kapsamında Hayrabolu tatlısı dağıtıldı
Kaynak: İHA

Üniversite, Tekirdağ, Türkiye, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Öğrencilere 'Hayrabol Tatlısı' dağıtıldı - Son Dakika


Son Dakika
15:50 Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bina boşluğuna düştü
15:48 Beyazıt'taki çatışmada ağır yaralanmıştı! Oyuncu Kamran Dadashzade yaşamını yitirdi
15:45 Kuntz A Milli Takıma çağırmamıştı! Türk asıllı santrfor Deniz Undav, Belçika'da yılın futbolcusu seçildi
15:45 AK Partili Dağ'dan "Kılıçdaroğlu'nun iddiası partide paniğe neden oldu mu?" sorusuna yanıt: Hiç telaşımız yok, ortaya atılan yalanlara cevap veriyoruz
15:37 Ümit Özdağ'dan İBB'ye Aynur Doğan tepkisi: 'Öcalan için özgürlük' sloganları atan bir şarkıcıyı, 5 şehit verdiğimiz gün sahneye çıkarıyorlar!
15:29 Moody's, Türkiye'de enflasyon beklentisini yüzde 52,1'e yükseltti
15:17 Isparta'daki konseri iptal edilen şarkıcı Melek Mosso'ya ünlülerden destek yağdı
15:13 EPDK'dan elektrik şirketine ağır fatura! Isparta'da 7 gün halkı elektriksiz bırakmaları sebebiyle 15 milyon 583 bin lira ceza kesildi
15:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun videosuna tepki gösterdi: Böyle bir kepazeliğe izin veremeyiz
15:00 Acun Ilıcalı, eski Galatasaraylı Jean Michael Seri'yi transfer etmek için düğmeye bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 16:02:53. #1.13#
SON DAKİKA: Öğrencilere 'Hayrabol Tatlısı' dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement