ORMEK sınırları aştı - Son Dakika
Üye Girişi

ORMEK sınırları aştı

06.04.2022 12:56

ORMEK sınırları aştı Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurs Merkezi Japonya'dan sipariş alıyor.

ORMEK sınırları aştı

Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurs Merkezi Japonya'dan sipariş alıyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler:

"Ordu'nun sanat anlayışı ve değeri artık yurt dışı ile ölçülüyor"

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları'nda eğitim alan kursiyerlerin ürünleri ülke sınırlarını aşıyor. Kursiyerler, yaptıkları el emeği göz nuru rölyef eserlerini Japonya'ya satıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK), vatandaşların bilgi ve beceri yönünü geliştirmelerine ve ev ekonomilerine katkı sağlamalarına yönelik faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Toplumun her kesimine yönelik eğitimler veren ORMEK, açtığı kurslarla vatandaşlara istihdam imkanları da sunuyor. Her yıl binlerce öğrencinin eğitim gördüğü kurslarda kursiyerler tarafından üretilen birçok ürün yurt içi ve yurt dışında birçok şehre satılarak hem istihdam hem de Ordu'nun tanıtımına katkı sağlıyor.

Japonlar Türk işi rölyefe hayran kaldı

Altınordu ORMEK'te açılan ve istihdama katkı veren kurslardan bir tanesi olan Rölyef kursunda yapılan birçok ürün Japonyalıların ilgisini çekti. Oya Sevinç isimli kursiyerin Japonya'da yaşayan ağabeyi Bülent Yıldırım, ORMEK kursiyerlerinin rölyef çalışmalarını Japon arkadaşlarına gösterdi. Oldukça beğenilen bu çalışmalar üzerine Japonlardan siparişler gelmeye başladı. Uzun ve zahmetli bir çalışma olan rölyef eserlerini yetiştirmekte zorluk çeken kursiyer Oya Sevinç diğer arkadaşlarından da yardım isteyerek bu ürünlerin Japonya'ya gönderilmesini sağladı.

Hobi olarak başladı şimdi Japonya'ya satıyor

Yaptığı rölyef eserleri Japonya'ya satan kursiyer Oya Sevinç ORMEK sayesinde öğrendiği bu çalışma ile önemli bir gelir elde ettiğini vurguladı.

Yaptığı çalışmaların Japonya'ya satış sürecinin orada yaşayan ağabeyinin aracılığı ile olduğunu ve Japonların çok beğendiğini aktaran Sevinç, "ORMEK kurslarına ilk hobi olarak başladım. Sonra eğitmenlerimizin detaylı öğretimleri ile bu işi geliştirdik. Bu çalışmaların görsellerini bir gün Japonya'da yaşayan ağabeyim ile paylaştım o da Japon arkadaşlarına göstermesi üzerine çok ilgi gördü ve benden sipariş istediler. Bu çalışmaları gönderdik ve çok beğenildi. Şimdi tekrar istiyorlar ve diğer arkadaşlarımızla birlikte bu siparişleri hazırlayarak gönderiyoruz. Ben bu yola çıkarken hobi olarak başladım ama şimdi hiç düşünmediğim şeyler oldu. ORMEK'e teşekkür ediyorum" dedi.

"Ordu'nun sanat anlayışı yurtdışı ile ölçülüyor"

Meslek ve Sanat Eğitim Kursları'nı ziyaret eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, burada eğitmenler ve kursiyerlerle bir araya geldi.

ORMEK'te kursiyerler tarafından üretilen ürünlerin yurt dışına satıldığını da dile getiren Başkan Güler, "Buradaki sanatkarlarımız yurt dışı ile bağlantılı çalışıyor. Japonya'ya ürünlerini satan kursiyerlerimizi gördük. Bu durum bizi son derece mutlu ediyor. Ordu'nun sanat anlayışı ve değeri artık yurt dışı ile ölçülüyor. Ordu sınırlarını aştı. Yabancılarda bunu takdirleri ile ispat ediyorlar. Ordu'nun bu çalışmalarını diğer ülkelere de duyuracağız" açıklamasında bulundu.

ORMEK sınırları aştı
ORMEK sınırları aştı
ORMEK sınırları aştı

YORUMLAR
500
Ordu'da üretilen yumurtalar 700 mağazada tüketiciye ulaşıyor Ordu'da üretilen yumurtalar 700 mağazada tüketiciye ulaşıyor Ordulu motor ustası lise diploması hayaline 71 yaşında kavuşacak Ordulu motor ustası lise diploması hayaline 71 yaşında kavuşacak

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Japonya, Rölyef, Ordu, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat ORMEK sınırları aştı - Son Dakika


Son Dakika
12:57 3 kadının itfaiye aracı kullandığı görüntülere ilişkin davada karar çıktı: Beraat!
12:55 Midyeci Ahmet ile boşandığı eşi arasında gerilim tırmanıyor: Şirketin yarısını istedi, yardımcıma 6 el sıktırdı
12:50 Sıfır olarak aldığı aracın hatalı çıktığını öğrenen adam, hayatının şokunu yaşadı
12:48 Kilosu 60 TL'ye çıkınca, biber de gramla satılmaya başladı
12:46 Hastaların pencereden muayene ediyorlardı! İl Sağlık Müdürlüğü olaya el koydu
12:40 İsmail Kartal'ın Arda Güler ile eğlenceli gol çalışması beğeni topladı
12:11 İYİ Partili Ağıralioğlu istifa beklentilerini boşa çıkardı: Görev değişikliği genel başkanların uhdesindedir
12:07 Ragbi maçında inanılmaz olay! Maç esnasında bacağına korner direği saplandı
12:05 "Tacizci" diye damgalanıp öldürülmüştü, gerçek ortaya çıktı: Ergün Arslan kız çocuğuna tacizi engellemek isterken arbedede can vermiş
10:35 Aleyna Tilki'nin saplantı hayranına açtığı davada şaşırtan detay: Evinin krokisi varmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 13:07:14. #1.11#
SON DAKİKA: ORMEK sınırları aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement