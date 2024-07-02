Pamukkale'yi 985 Bin Kişi Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Pamukkale'yi 985 Bin Kişi Ziyaret Etti

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale, ocak-haziran döneminde 985 bin 345 kişi tarafından ziyaret edildi. Gece müzeciliği ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Pamukkale, turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Turizmciler ise yaz sezonunun oldukça verimli geçtiğini belirtiyor.

02.07.2024 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'yi, ocak-haziran döneminde 985 bin 345 kişi turist ziyaret etti.

Geçen yılın ilk yarısında 811 bin 156 misafir ağırlayan Pamukkale, 2024 yılının aynı döneminde daha fazla ziyaretçi çekti.

Gece müzeciliğiyle birlikte ziyaretçi sayısı artış gösteren ören yerine gelenler; travertenler, şifalı termal suyu ve antik kentleri görme şansı yakalıyor.

Pamukkale'de, haziranda günlük ortalama ziyaretçi sayısının 12 binin üzerinde olduğu, temmuz da ise bu sayının aşılmasının beklendiği öğrenildi.

Turizmciler mutlu

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Gazi Murat Şen, AA muhabirine yaz sezonunun turizmciler için oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Bölgedeki tesislerin yerli ve yabancı misafirlerle dolduğunu anlatan Şen, sahil kenarlarına gidenlerin ören yerini görmeden geçmediğini dile getirdi.

Yaz aylarında sahil beldeleri gibi Pamukkale'de de yoğunluk yaşandığına dikkati çeken Şen, şöyle konuştu:

"Özellikle sahil yörelerinin tercih edildiği bu mevsimde Pamukkale hem kültürel hem de doğal yönden ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor. İlk 6 ayda 1 milyona yakın misafiri ağırladık. Bu da bizler için sevindirici. Temmuz ayı ile birlikte turist sayısında artışlar olacaktır. Bunu da yoğunluktan gözlemleyebiliyoruz."???????

Kaynak: AA

Pamukkale, turist, Turizm, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Pamukkale'yi 985 Bin Kişi Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:08 Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun İkisi de cezaevini boyladı Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun! İkisi de cezaevini boyladı
17:26 Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse! Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu
17:18 Masada önemli konular var Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı Masada önemli konular var! Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı
17:05 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar! Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş
16:42 İstanbul’da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı İstanbul'da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı
16:49 Kimse böyle bir hamle beklemiyordu Fenerbahçe’den milli yıldıza kanca Kimse böyle bir hamle beklemiyordu! Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca
15:53 “En yüksek asgari ücret bizde“ diyen Şimşek’e zehir zemberek sözler "En yüksek asgari ücret bizde" diyen Şimşek'e zehir zemberek sözler
15:50 Kayseri’de tansiyon yüksek Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı Kayseri'de tansiyon yüksek! Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı
15:29 Hindistan’da ayin sırasında izdiham En az 107 kişi hayatını kaybetti Hindistan'da ayin sırasında izdiham! En az 107 kişi hayatını kaybetti
15:24 Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti! Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi
15:15 Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil’in son halini görenler tanıyamıyor Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil'in son halini görenler tanıyamıyor
14:47 Çocuk parkında çimlere uzanıp kendini tatmin etti Mahallelinin tepkisi hayli sert oldu Çocuk parkında çimlere uzanıp kendini tatmin etti! Mahallelinin tepkisi hayli sert oldu
14:29 Sürpriz yakınlaşma: Doğukan Güngör, Aleyna Kalaycıoğlu ile tatilde görüntülendi Sürpriz yakınlaşma: Doğukan Güngör, Aleyna Kalaycıoğlu ile tatilde görüntülendi
14:20 Devler Ligi’nin kazananını bilmişti Fenomen köpek, Türkiye-Avusturya maçını da tahmin etti Devler Ligi'nin kazananını bilmişti! Fenomen köpek, Türkiye-Avusturya maçını da tahmin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 18:44:47. #1.12#
SON DAKİKA: Pamukkale'yi 985 Bin Kişi Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement