Portakal Çiçeği Karnavalı'nın açılışı kostümlü kortejle yapılacak - Son Dakika

Adana'da, 23- 27 Mart'ta 10. kez düzenlenecek Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın açılışı, kostümlü kortejle yapılacak.
Karnaval komitesinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 2 yıl düzenlenemeyen karnavalın ilk etkinlikleri, 23 Mart'ta başlayacak.
Resmi açılışı 26 Mart'taki kostümlü kortejle yapılacak karnavala, sanatçılar, korolar ve vatandaşlar katılacak.
Açılış töreninin ardından yapılacak karnaval konserlerinde de şarkıcı Haluk Levent ve Japon bağlama sanatçısı Yukari Fumuro sahne alacak.
Karnaval kapsamında hızlı dürüm yeme yarışması, halk koşu su, su korteji ve portakallı lezzetler yarışması gibi eğlenceli etkinliklerin yanı sıra Türkiye Jokey Kulübünce TJK Portakal Çiçeği Koşusu düzenlenecek.
Kaynak: AA
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