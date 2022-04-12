Ramazanın vazgeçilmez tatları olan yassı kadayıfı, tulumba tatlısı ve halka tatlı sofraları süslüyor - Son Dakika
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Ramazanın vazgeçilmez tatları olan yassı kadayıfı, tulumba tatlısı ve halka tatlı sofraları süslüyor

12.04.2022 16:32

Ramazanın vazgeçilmez tatları olan yassı kadayıfı, tulumba tatlısı ve halka tatlı sofraları süslüyorMALATYA Malatya'da Ramazan ayının vazgeçilmezleri arasında yer alan yassı kadayıfı, tulumba tatlısı ve halka tatlı tezgahlardaki yerini alarak iftar sofralarını süslüyor.

Ramazanın vazgeçilmez tatları olan yassı kadayıfı, tulumba tatlısı ve halka tatlı sofraları süslüyor

MALATYA Malatya'da Ramazan ayının vazgeçilmezleri arasında yer alan yassı kadayıfı, tulumba tatlısı ve halka tatlı tezgahlardaki yerini alarak iftar sofralarını süslüyor.

Malatya'da ramazan ayında en çok tüketilen ve tercih edilen tatlılardan olan yassı kadayıfı, tulumba ve halka tatlı Malatyalıların vazgeçilmez lezzetleri arasında yerini alıyor. Ramazan ayında tatlı ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun talep edilen tatlılar için ustalar yoğun mesai harcıyor. 15 yıllık tatlı ustası Remzi Şimşek, özellikle ramazan ayında tatlılara rağbetin çok olduğunu ve taleplere yetişmek için yoğun mesai harcadıklarını belirterek, " 15 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Malatya'da ramazan ayında ve ramazandan önceki aylarda yassı kadayıf, halka tatlı, tulumba bol tüketilen tatlılarımızdı. Ramazan ayı bu tatlıların daha da bol tüketildiği ay. Ramazanda insanların şekeri düştüğü için diğer aylara oranla daha yoğun ilgi görüyor. Diğer tatlı çeşitlerimizde var ama genelde, yassı kadayıf, halka tatlı ve tulumbaya rağbet çok" dedi.

Şimşek, cevizli yassı kadayıfın Malatya'ya özgü bir tatlı olduğuna değinerek, " Yassı kadayıf, Malatya'ya özgü bunu cevizlisini Malatyalılar üretiyor. Biz ayrıca yassı kadayıfının fıstıklı kaymaklısını sütlü şerbetli üretiyoruz. Rağbet görüyor" ifadelerini kullandı. Ramazan deyince akıllarına Malatya'nın meşhur tatlısı yassı kadayıfının geldiğini belirten müşteri Hülya Erol ise, " Yassı kadayıf Malatya'mıza özgü ramazanların enfes lezzeti özellikle ramazan olduğu için yassı kadayıflarımızı aldık. Malatya'nın yöresel en lezzetli yiyeceği yassı kadayıf. Uzakta yaşıyorum. Malatya'ya gelir gelmez eğer ramazansa aklıma ilk gelen yassı kadayıfı" diye konuştu.

Ramazanın vazgeçilmez tatları olan yassı kadayıfı, tulumba tatlısı ve halka tatlı sofraları süslüyor
Ramazanın vazgeçilmez tatları olan yassı kadayıfı, tulumba tatlısı ve halka tatlı sofraları süslüyor
Ramazanın vazgeçilmez tatları olan yassı kadayıfı, tulumba tatlısı ve halka tatlı sofraları süslüyor

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Ramazan, Malatya, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Ramazanın vazgeçilmez tatları olan yassı kadayıfı, tulumba tatlısı ve halka tatlı sofraları süslüyor - Son Dakika


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