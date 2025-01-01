Raquira: Kolombiya'nın Çömlek Cenneti

Kültür Sanat

Kolombiya'nın "el sanatları başkenti" olarak bilinen Raquira kasabası, geleneksel yöntemlerle üretilen seramik ürünleri ve özgün çömlekleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Başkent Bogota'ya 133 kilometre uzaklıkta yer alan Raquira kasabası, ülkenin "el sanatları başkenti" olması yanında sıra dışı renkli evleri, doğal güzellikleriyle ünlü ulusal parkları ve meşhur çömlek köyüyle tanınıyor.

Raquira'nın ustaları tarafından renkli desenlerle süslenen birbirinden farklı çömlekler, heykeller ve çeşitli dekoratif eşyalar, dükkanların önünde adeta bir açık hava galerisi gibi sergileniyor.

Kasabanın sokakları, balkonları ve dükkanları, canlı renklerle bezeli çömlekler ve heykellerle dolup taşarken, adeta bir renk cümbüşü sunuyor.

Yerli ve yabancı turistlerin, yerel el sanatlarını görmek ve Kolombiya'nın zengin kültürel mirasını keşfetmek için ziyaret ettiği Raquira, aynı zamanda doğal güzellikleriyle de önemli bir cazibe merkezi haline geldi.

Kolombiya'da "zanaatın başkenti" olarak da bilinen Raquira'da, halkın yüzde 80'i seramik işiyle meşgul olurken kasaba, çömlekçilik ve seramik alanında büyük üne sahip.

Adı "Çömlek Köyü" olarak yorumlanıyor

Kolombiya El Sanatları Dergisi'ne göre, kasabanın tam adı Chibcha yerli dilinde "Ruaquira" olup, "Rua" (çömlek) ve "Quira" (köy) anlamına geliyor. Bu nedenle, kasabanın adı "Çömlek Köyü" olarak yorumlanıyor.

Araştırmacılara göre, İspanyol sömürge döneminde kasabadaki kadınlar el sanatlarından sorumluydu ve bu gelenek, nesilden nesile aktarıldı.

İlk seramik okulu 1936'da kuruldu

Yerel kaynaklara göre, Raquira'da ilk seramik okulu 1936'da kuruldu ve burada, geleneksel desenlerini yansıtan bardaklar, sürahiler, çanak çömlekler ve süs eşyaları üretiminde önemli teknik yenilikler yaşandı.

Kolombiya El Sanatları, 1973'te, üretim ve pazarlama tekniklerini geliştirmek amacıyla Raquira El Sanatları Merkezi'ni kurdu.

Raquira denildiğinde, "masato de arroz" adı verilen geleneksel içeceğin servis edildiği toprak kaplar akla gelse de halkın kültürünü yansıtmak için kille şekillendirilen sembolik eserler de ön plana çıkıyor.

"Binlerce çömlek, buradan dünyanın dört bir yanına gönderiliyor"

Çömlek ustası Cristian Suarez Lopez, AA muhabirine, Raquira kasabasında halkın yüzde 80'inin geçimini seramik üretiminden sağladığını belirtti.

Raquira'nın, bir halkın tarihini ve kültürünü anlamak açısından dikkatİ çekici bir örnek olduğunu söyleyen Lopez, "Toprak, hava, ateş, su ve bir zanaatkarın maharetli elleriyle şekillendirilen binlerce çömlek, Raquira'dan dünyanın dört bir yanına gönderiliyor. Çömlekçilik, büyük arkeolojik ve etnografik değerlere sahip ve aynı zamanda faydalı ve dekoratif kaplar yapmanın eski bir biçimi." şeklinde konuştu.

Lopez, "Raquira halkı için kil, çömlek ve teknikleri, topluluğun düşünce yapısını, vizyonunu, yaşam ilkelerini, rollerini ve sosyal örgütlenmesini bir araya getirir. Bu nedenle, zanaatkarın emeğini tanımak ve ona değer vermek oldukça önemlidir. Dedeler, bu zanaatı çocuklarına, torunlarına, eşlerine, yeğenlerine, erkek ve kız kardeşlerine öğreterek bugün kile hayat veren pek çok zanaatkarı tanımanın ve yüceltmenin tatmin edici olduğu bir gelenek bırakmışlardır." değerlendirmesinde bulundu.

Çamur köyü

Kasabaya hakim bir tepede, çamurdan inşa edilen köy, belirli bir ücret karşılığında her gün onlarca kişi tarafından ziyaret ediliyor.

Yerel zanaatkarların onuruna tasarlanan devasa çamur heykel (Mano del Artesano), Raquira'nın zengin kültürel mirasının sembolü olarak öne çıkıyor.