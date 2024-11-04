Ressam Lokmacı'nın Duvar Sanatı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ressam Lokmacı'nın Duvar Sanatı

Serap Lokmacı, Kapadokya'daki otel ve restoranların duvarlarına sanat eserleri çiziyor.

04.11.2024 22:34
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Resimlerini tuale değil, duvara çiziyor

NEVŞEHİR - Kapadokya'ya gelen yerli ve yabancı turistlere konaklama hizmeti sunulan kaya oyma otellerin ve restoranların sanatsal anlamda da zengin görsele kavuşması için çalışmalar yapan Ressam Serap Lokmacı, taş duvarlara resim çizerek güzelleştiriyor.

15 yıldır resim çizen ve resim eğitmenliği de yapan Lokmacı, tecrübesini ve yeteneğini bölgede bulunan otel ve restoranların iç ve dış duvarlarına aktarıyor. Çalışmalarında özellikle Kapadokya bölgesindeki kiliselerde bulunan duvar resimlerinde kullanılan tempera tekniğini kullanan Lokmacı, yaptığı çalışmaları gelecek nesillere de aktarmayı hedefliyor. Ressam Serap Lokmacı İHA muhabirine yaptığı açıklamada; "15 Yıldır profesyonel anlamda resim yapıyorum ve aynı zamanda resim eğitmeniyim. Tual üzerine resim yapmak daha içe dönük bir çalışma süreci. Duvar resimlerinde insanlar ile doğrudan bağlantı kuruyorsunuz. Sanat sadece sergi salonlarında değil, herkesin görebileceği, hissedebileceği yerde olmalı. Özellikle otellerdeki kaya duvarlar üzerine çalışıyorum. Bu çalışma da toplum tarafından çok dikkat çekiyor. Çalışmalarımda tempera tekniğini kullanıyorum. Tempera tekniği Rönesans döneminde kullanılan çok eski bir teknik. Boyayın içinde reçine, yumurta sarısı ve bir takım yağlar bulunuyor. Daha mat bir görünüm sağlıyor ve daha dayanıklı oluyor. Duvara yaptığım tempera tekniği tahmini 200-300 yıl dayanıklılığını koruyabilir" dedi.

Kaynak: İHA

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