Reyhanlı'da üniversitelilerden ilkokul öğrencilerine yönelik etkinlik - Son Dakika
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Reyhanlı'da üniversitelilerden ilkokul öğrencilerine yönelik etkinlik

14.05.2022 13:42
Reyhanlı'da üniversitelilerden ilkokul öğrencilerine yönelik etkinlik

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Reyhanlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri, "Toplumsal Hizmet Projesi" dersi kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik çeşitli etkinlikler düzenledi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Reyhanlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri, "Toplumsal Hizmet Projesi" dersi kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik çeşitli etkinlikler düzenledi.

11 Mayıs Şehitleri İlk ve Ortaokulu'nda hayata geçirilen proje kapsamında, okul kütüphanesine kitap desteği veren öğrenciler, "Al götür, oku getir", "Çizerek öğren, öğrenerek eğlen", "Yetim gülerse dünya güler" ve "Her basamak bir doğru" adlı etkinlikleri gerçekleştirdi.

Proje koordinatörü öğretim görevlisi Hamit Basık, AA muhabirine, 2013 yılında ilçede meydana gelen bombalı saldırılarda hayatını kaybedenleri anmak adına 11 Mayıs Şehitleri İlk ve Ortaokulu'nu tercih ettiklerini belirtti.

Üniversite öğrencilerinden Kevser Alok da "Çizerek öğren, öğrenerek eğlen" etkinliğinde ilkokul düzeyindeki çocukların harfleri ve sayıları eğlenerek öğrenmesinin amaçlandığını anlattı.

Okul Müdürü Abdo Ömer Basık, okullarındaki proje etkinliklerinden dolayı üniversitelilere, Reyhanlı Belediyesine ve emeği geçenlere teşekkür etti.

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Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Mustafa Kemal Üniversitesi, Mayıs, Hatay, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Reyhanlı'da üniversitelilerden ilkokul öğrencilerine yönelik etkinlik - Son Dakika


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