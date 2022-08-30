Rize'de alabalık çiftliğinin etrafında 3'ü yavru 4 ayı görüntülendi - Son Dakika
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Rize'de alabalık çiftliğinin etrafında 3'ü yavru 4 ayı görüntülendi

30.08.2022 11:28
Rize'de alabalık çiftliğinin etrafında 3'ü yavru 4 ayı görüntülendi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde alabalık çiftliğinin etrafında 3'ü yavru 4 ayı cep telefonuyla görüntülendi.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde alabalık çiftliğinin etrafında 3'ü yavru 4 ayı cep telefonuyla görüntülendi.

Çamlıhemşin Ayder yolundaki bir alabalık çiftliğinin görevlileri, civarda bir ayı ve üç yavrusunu gördü. Bir süre alabalık çiftliğinin etrafında dolaşan ayılar, daha sonra görevlileri fark edince koşarak gözden kayboldu.

Ayı ve yavrularının bölgede dolaşması ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görevliler, ayılar bölgeden ayrıldıktan sonra yaptıkları incelemede, bir havuzdaki alabalıkların azaldığını tespit etti.

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Kaynak: AA

Çamlıhemşin, Rize, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Rize'de alabalık çiftliğinin etrafında 3'ü yavru 4 ayı görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de alabalık çiftliğinin etrafında 3'ü yavru 4 ayı görüntülendi - Son Dakika
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