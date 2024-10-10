Saat Tamirciliği Tehlikede

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Mesleğin son temsilcileri

KIRŞEHİR - Kırşehir'de yıllardır saat tamirciliği yaparak geçimlerini sağlayan zanaatkarlar, teknolojinin gelişmesiyle birlikte işlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya geldi.

Akıllı saat teknolojilerinin yaygınlaşması, dijital teknolojinin hızla ilerlemesi saat tamirciliğini bitirme noktasına getirirken mesleklerinin son temsilcileri çırak bulamaz duruma geldi. Hayatını saatler ve saat tamirciliğine adayan İsmail Güneş, 1980 yılından bu yana saat tamiriyle uğraştığını ve teknolojinin hızla ilerlemesi karşısında mesleğinin bitme noktasına geldiğini söyledi. Güneş, "Zamana uygun çalışmalar yapmaya çalışsak da akıllı saatler ve cep telefonları işlerimizi bitirme noktasına getirdi. Eski saatlerin tamirlerini yapmaya çalışıyoruz. En az 3-5 yıl daha yapabiliriz. Çırakta yetişmiyor. Ustada, kalfada, çırakta biziz. Saatçilerin yaş ortalaması ise 50'nin üzerinde" dedi.

"Meslek öğrenmeye gelmiyorlar"

Zanaatkarlar Çarşısında mesleğini sürdürmeye çalışan Ekrem Oruç ise gençlerin geldiklerinde meslek öğrenmek için gelmediğini tek amaçlarının para olduğunu söyleyerek; "Mesleğimi babamdan öğrendim. Babam bana zamanında; 5 bin lira para verdi. Zanaat öğrenmem için o zaman o paraya bir ev ediyordu. Öğrenecek kişi kendini belli ediyor" diye konuştu.