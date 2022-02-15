Safranbolu, EMİTT Fuarı'nda tanıtıldı - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesi, dünya turizm profesyonellerini ve tatil tüketicilerini 25'inci kez İstanbul'da bir araya getiren Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMİTT) tanıtıldı.

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneğinden (SAFTİD) yapılan açıklamada, fuarda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün derneğe tahsis ettiği stantta Safranbolu'yu ve derneğin üyelerini temsilen yer alındığı belirtildi.

Standa turizm profesyonelleri tarafından yoğun ilgi gösterildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fuarın ilk gününde Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ( TÜRSAB ) standında Safranbolu'nun coğrafi işaretli lezzetleri misafirlere ikram edildi. Tüm gün boyunca TÜRSAB standında Karabük'ün turizm potansiyeli yüksek tüm noktaları seyahat acentesi sahiplerine reklam filmi olarak izletildi. Sayın Valimiz Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekillerimiz Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ve SAFTİD Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, Karabük turizminin geliştirilmesi için yüz yüze istişarelerde bulundular."

Derneğin, fuarın ilk gününden itibaren üyelerin tanıtım broşürlerini turizm profesyonellerine ve Safranbolu'ya ilgi duyan tüm ziyaretçilere ulaştırdığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aylardır tanıtımını yaptığımız ve seyahat acentelerince getirilen, ilk misafirlerini Safranbolu'da ağırladığımız 'Trenli Safranbolu' tur programı EMİTT fuarında da yoğun ilgi gördü. Fuarın ardından zaman kaybetmeden yönetim kurulumuzla toplanarak EMİTT'te yapılan çalımalar masaya yatırıldı. Derneğimize gelen taleplere e-mail yoluyla cevap verilerek 'Trenli Safranbolu' tur programının tüm detayları seyahat acentelerine ulaştırıldı."