Sakarya'da liseliler, sahil şeridinden yaklaşık 1 ton çöp topladı - Son Dakika
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Sakarya'da liseliler, sahil şeridinden yaklaşık 1 ton çöp topladı

17.05.2022 15:58
Sakarya'da liseliler, sahil şeridinden yaklaşık 1 ton çöp topladı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde lise öğrencileri ile öğretmenleri, sahil şeridinde temizlik çalışması yaptı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde lise öğrencileri ile öğretmenleri, sahil şeridinde temizlik çalışması yaptı.

Karadeniz kıyısındaki ilçede 80 öğrencinin katılımıyla "Atma, Koru, Oku" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, 14 kilometrelik sahil şeridinin 8 kilometrelik kısmında çöp toplandı.

Kocaali Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen çalışmada, çöp poşetlerine doldurulan yaklaşık 1 ton atık, belediye ekiplerince bölgeden alındı.

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Şanlı, AA muhabirine, turizm sezonunda ilçeye gelecek misafirlere çevreyi temiz tutmanın yanı sıra sahildeki kum zambaklarını koruma çağrısında bulunduğunu söyledi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Zehra Korkmaz, çalışmaya 3 liseden 80 öğrencinin katıldığını aktararak, "Amacımız öğrencilere çevre duyarlılığı kazandırmak, ekolojik dengenin bozulduğu bugünlerde öğrencileri doğaya duyarlı hale getirmek ve geniş kitlelerin dijital dünyaya bağımlı olduğu günümüzde okuma kültürünü aşılamaktır." diye konuştu.

Öğretmen Elif Kaplan ise sahillerin temiz olması için insanların özen göstermesi gerektiğini dile getirerek, "Öğrencilerimize bu duyarlılıkla yaklaşmaları için bunu sürekli anlatıyoruz ama halkımız da aynı bilinçle davranırsa bizim için daha etkili olacak. Biz tek başımıza yeterli olamayız." ifadelerini kullandı.

Temizliğe katılan 12. sınıf öğrencisi Sedanur Eşkinoğlu da herkesten çevreye karşı daha duyarlı davranmasını istedi.

Toplanan çöplerle sahile "atma" yazan ve etkinlik sonunda kendilerine hediye edilen kitaplarla okuma etkinliği gerçekleştiren öğrencilere dondurma ikram edildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Sakarya'da liseliler, sahil şeridinden yaklaşık 1 ton çöp topladı - Son Dakika


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