SAMDOB, "Eni'nin kalbi" çocuk operasını 23 Nisan'da sahneleyecek - Son Dakika
Üye Girişi

SAMDOB, "Eni'nin kalbi" çocuk operasını 23 Nisan'da sahneleyecek

13.04.2022 16:50
SAMDOB, "Eni'nin kalbi" çocuk operasını 23 Nisan'da sahneleyecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Eni'nin kalbi" çocuk operasını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sahneye koyacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Eni'nin kalbi" çocuk operasını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sahneye koyacak.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, özgün yapıt olan ve geçen ay prömiyeri yapılan "Eni'nin kalbi" çocuk operası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukların beğenisine sunulacak.

Yönetmenliğini Şahan Gürkan'ın yaptığı eserde Eni ve Mano, Kalplerevi'ne ulaşmaya çalışıyor.

SAMDOB orkestra sanatçılarının müziklerini seslendirdiği çocuk operasının orkestra şefliğini Tolga Taviş yapacak. Dekor ve kostümleri Gülnur Çağlayan Tuluk tarafından hazırlanan eserin ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz'a ait.

Video projeksiyonu Murat Turgut tarafından gerçekleştirilen eserin dekorunu Hakkı Kandır, koregrafisini ise Çağılhan Öztornacı üstleniyor.

Opera, Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Salonu'nda sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla düzenlenen koltuk dizilimiyle 23 Nisan Cumartesi ve 27 Nisan Çarşamba günleri saat 15.00'te başlayacak.

YORUMLAR
500
Akbank Sanat, 23 Nisan'a özel çocuk etkinlikleri düzenleyecek Akbank Sanat, 23 Nisan'a özel çocuk etkinlikleri düzenleyecek Büyükçekmece Çocuk Meclisi'nden Ukraynalı çocuklara destek Büyükçekmece Çocuk Meclisi'nden Ukraynalı çocuklara destek

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Nisan, Çocuk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat SAMDOB, 'Eni'nin kalbi' çocuk operasını 23 Nisan'da sahneleyecek - Son Dakika


Son Dakika
16:50 Eski sevgilisi için "Elimi ağzımı bantlayıp evi ateşe verdi'' demişti! İftira attığı anlaşılan kadın akıl hastanesine yatırıldı
16:46 Fransa Ligi'nde efsane oldular! Abdülkadir ve Beşiktaş'ın yıldızı takım arkadaşı oluyor
16:17 Uzmanlar uyardı: Güneş fırtınası perşembe günü Dünya'yı vuracak
16:09 Kümede kalma ihtimali zorlaşan Göztepe'de ayrılıklar yaşanıyor! Ndiaye'nin ardından Obinna Nwobodo da yollarını ayırdı
16:02 Yasmin Erbil, sosyal medyayı salladı! "Yaz kızıyım" sözleriyle bikinili fotoğrafını paylaştı
15:52 Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na kapatma davası açıldı! Derneğe destek yağdı
15:50 Kenan Çoban oğluyla fotoğrafını paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aynı babası
15:50 Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde! En az 2 bin 500 TL istiyorlar
15:43 Kara Tahta dizisinde bugün neler olacak? Memleketine dönen beklenmedik misafir kim?
15:29 Sokak ortasında sandalye atıp "erkekseniz gelin" diyen Suriyeli konuştu: Kimseye hakaret etmedim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 16:58:28. #1.13#
SON DAKİKA: SAMDOB, "Eni'nin kalbi" çocuk operasını 23 Nisan'da sahneleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement