Şanlıurfa'da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi

17.05.2022 13:38
Şanlıurfa'da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi tarafından yürütülen "Eğitim'de İşbirliği Protokolü" kapsamında düzenlenen fuarda 120 öğrenci ile 25 öğretmenin hazırladığı 25 proje okul bahçesinde sergilendi.

Okul Müdürü Mustafa Karael, yaptığı açıklamada, öğrencilerin bir süredir projeler üzerine çalışma yaptığını ve fuarın gün boyu açık olacağını söyledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfa'da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi - Son Dakika


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