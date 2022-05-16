Şanlıurfa'da Arabesk Nağmeler konseri - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Arabesk Nağmeler konseri

16.05.2022 11:18

Şanlıurfa'da Arabesk Nağmeler konseri Şanlıurfa'da büyükşehir belediyesi tarafından düzenlenen 'Arabesk Nağmeler' konseri arabesk sevenleriyle yoğun ilgi gördü.

Şanlıurfa'da Arabesk Nağmeler konseri

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da büyükşehir belediyesi tarafından düzenlenen 'Arabesk Nağmeler' konseri arabesk sevenleriyle yoğun ilgi gördü.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Arabesk Nağmeler" konserine arabesk müzik sevenleri yoğun ilgi gösterdi. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen konserde Solist Mehmet Baver Karahan ve orkestrası adeta kulakların pasını sildi. İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Bergen gibi arabesk müziğin yapı taşları ile özdeşleşen şarkıları kendine has yorumuyla seslendiren sanatçı Karahan'a vatandaşlar da eşlik etti. Yaklaşık 2 saat süren konser sonunda sanatçı Baver Karahan ve ekibine plaketleri takdim edildi.

Konserin ardından değerlendirmelerde bulunan Karahan ve vatandaşlar konserin düzenlenmesinde emeği geçen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür etti.

Şanlıurfa'da Arabesk Nağmeler konseri
Şanlıurfa'da Arabesk Nağmeler konseri
Şanlıurfa'da Arabesk Nağmeler konseri
Şanlıurfa'da Arabesk Nağmeler konseri

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Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa, Müzik, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfa'da Arabesk Nağmeler konseri - Son Dakika


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