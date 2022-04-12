Şanlıurfa'da kurtuluş bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da kurtuluş bayramı coşkuyla kutlandı

12.04.2022 11:42
Şanlıurfa'da kurtuluş bayramı coşkuyla kutlandı

Şanlıurfa'da kurtuluş bayramı coşkuyla kutlandı Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen "Urfa Kurtuluş Günleri" etkinlikleri coşkuyla gerçekleştirildi.

Şanlıurfa'da kurtuluş bayramı coşkuyla kutlandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen "Urfa Kurtuluş Günleri" etkinlikleri coşkuyla gerçekleştirildi. Bayram havasında düzenlenen etkinliklerde renkli görüntüler oluştu.

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü, kentte düzenlenen etkinliklerle kutlandı. 10 gün süren etkinlikler nedeniyle Şanlıurfalılar kurtuluş coşkusunu bayram havasında yaşadı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuğa, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, İlçe Belediye Başkanlarının da katıldığı etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kutlamalar Şanlıurfa Müzesi önünde düzenlenen 102 bisiklet ve motor tutkununun katıldığı Kurtuluş Turu ile başladı. Şanlıurfa'nın haklı gururu olan kurtuluş destanının 102. yılı nedeniyle bir araya gelen bisiklet ve motor tutkunu kurtuluş coşkusu için şehir turu attı. Şanlıurfa Müzesi önünde başlayan tur Abide Kavşağında sona erdi.

Jandarma Mehteran Birliği gösterisi sergilendi

Kutlamaların ikinci adresi Balıklıgöl platosunda adeta kurtuluş coşkusu yaşandı. Alana gelen binlerce vatandaş ellerinde Türk Bayrakları ile Jandarma Merasim Birliğinin düzenlediği akrobatik gösterileri heyecanla izledi. Balıklıgöl havzasındaki etkinliğe katılan Jandarma Mehteran Birliği tarafından Kurtuluş marşları ve Urfa Türküleri seslendirildi.

Kurtuluşunun 102. Yıldönümünü kutlayan Şanlıurfa'da, Tarihi Urfa Kalesine yansıtılan Kurtuluş temalı ışık ve lazer gösterisi izleyenleri büyüledi. Balıklıgöl platosunu dolduran binlerce kişi Mapping ışık ve lazer gösterisini ilgiyle izledi. Tarihi Urfa Kalesine yansıtılan lazer gösterisinde Urfalıların kahramanlık destanı anlatıldı. Şanlıurfa'nın kurtuluşunun 102. Yıldönümü havai fişek gösterisi ile sona erdi.

Şanlı kurtuluşun 102. Yılını coşkuyla kutladıklarını belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa'nın şanına yaraşır etkinliklere destek veren kuruluşlara ve katılım sağlayan yetkililere, vatandaşlara teşekkür etti.

Program sonunda Jandarma Mehteran Birliği ve Jandarma Merasim birliğine, Başkan Beyazgül tarafından plaket verildi.

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Zeynel Abidin Beyazgül, Balıklıgöl, Şanlıurfa, Jandarma, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfa'da kurtuluş bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika


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