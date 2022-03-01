Şanlıurfa'da liseler arası düzenlenen bilgi yarışması başladı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da liseler arası düzenlenen bilgi yarışması başladı

01.03.2022 10:36
Şanlıurfa'da liseler arası düzenlenen bilgi yarışması başladı

Haliliye Belediyesi tarafından düzenlenen "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" konulu liseler arası bilgi yarışması başladı.

Haliliye Belediyesi tarafından düzenlenen "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" konulu liseler arası bilgi yarışması başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 40 okulun kıyasıya mücadele edeceği liseler arası bilgi yarışması Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi Konferans Salonundaki gerçekleştirildi.

Yarışmada, Turgut Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sabiha Özlek Anadolu Lisesi, ÇEAŞ Şanlıurfa Anadolu Lisesi ve Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin yarıştığı ilk grupta ÇEAŞ Şanlıurfa Anadolu Lisesi 2. tura geçen okullar oldu.

Gruptan başarıyla çıkan lise öğrencilerine ise Haliliye Belediyesi tarafından hediye takdim edildi.

Öte yandan, ilk turu başarı ile tamamlayarak ikinci tura geçen 10 okul arasında yapılacak yarışmanın ardından 3 finalist okul belirlenecek.

Yapılacak final yarışı ile liseler arası bilgi yarışmasının kazananı belli olacak.

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Haliliye Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Şanlıurfa, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfa'da liseler arası düzenlenen bilgi yarışması başladı - Son Dakika


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