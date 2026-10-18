Şanlıurfa'da yaklaşık 200 yıllık dükkanda İsmail Doney beşinci kuşak olarak isot satıyor - Son Dakika
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Şanlıurfa'da yaklaşık 200 yıllık dükkanda İsmail Doney beşinci kuşak olarak isot satıyor

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Şanlıurfa\'da yaklaşık 200 yıllık dükkanda İsmail Doney beşinci kuşak olarak isot satıyor
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Şanlıurfa'nın Tarihi Hanlar Bölgesi'ndeki yaklaşık 200 yıllık 20 metrekarelik dükkan, beş kuşaktır aynı ailenin geçimini sağlıyor. Dükkanı 15 yıldır işleten beşinci kuşak temsilcisi İsmail Doney, isotun yanı sıra salça, kuru sebze, fıstık ve baharat satıyor.

Şanlıurfa'nın Tarihi Hanlar Bölgesi'nde yaklaşık 200 yıldır ayakta duran 20 metrekarelik dükkan, beş kuşaktır aynı ailenin geçim kaynağı olmayı sürdürüyor.

Balıklıgöl civarında çeşitli restorasyonlardan geçirilerek halen kullanılan dükkan, 28 yaşındaki İsmail Doney'in dedesinin dedesi Eyyüp, dedesinin babası Muhittin, dedesi Halil ve babası Fuat tarafından işletilmeye başlandı.

Doney'in babası Fuat tarafından yaklaşık 35 yıl ticaret yapılan dükkan, ailenin beşinci kuşak temsilcisi İsmail Doney tarafından 15 yıldır işletiliyor.

Çocukluk yıllarında babasının yanında çalışan ve işletmeyi kendisinden sonraki nesle aktarmayı hedefleyen Doney, dükkanında Şanlıurfa'nın tescilli lezzeti isotun (pul biber) yanı sıra biber ve domates salçası, kuru sebzeler, fıstık ve baharat çeşitlerini satışa sunuyor.

İsmail Doney, AA muhabirine, işletmeyi Ahilik geleneğine uygun şekilde sürdürmeye çalıştığını belirtti.

Aile büyüklerinden öğrendiği yöntemleri koruyarak yöresel ürünleri müşterilerle buluşturduğunu dile getiren Doney, ürün seçiminde kaliteyi ön planda tuttuklarını ifade etti.

Doney, isotun kuru, yağsız ve az tuzlu olması gerektiğini belirterek, "Biz, atamızdan, dedemizden böyle gördük. Annemiz böyle öğretti. Biz de böyle devam ediyoruz." dedi.

Biber salçasını kaynatmadan, güneşte kurutarak hazırladıklarını anlatan Doney, bu yöntemin ürüne kendine özgü tat ve lezzet kazandırdığını dile getirdi.

Kuşaklar değişiyor, müşteriler aynı kalıyor

Doney, aile büyüklerinden devraldığı mesleğin yanı sıra kuşaklar boyunca devam eden müşteri ilişkilerinin de kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

Bazı müşterilerinin dedelerinden ve babalarından bu yana dükkandan alışveriş yaptıklarını belirten Doney, şöyle konuştu:

"Bizim aynı zamanda ikinci ve üçüncü kuşak müşterilerimiz de var. Adamın babası, dedesi gelip bizden alışveriş yapmış ve kendisi dedesiyle birlikte gelip benim dedemden alışveriş yapmış. Bu anlamda da bizim birçok müşterimiz ve birçok dostumuz var. Adam geliyor, benim gibi çocukluğunu burada buluyor."

Doney, iş yerine gelen kişileri yalnızca müşteri olarak görmediklerini, her birini misafir olarak karşıladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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