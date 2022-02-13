Sapanca Gölü manzaralı cam teras doğa turizminin çekim merkezi oldu - Son Dakika

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan cam tabanlı seyir terasından, 2021'de yüzde 55'i yabancı turistlerden oluşan 363 bin kişi etrafı izleme imkanı buldu.

Orman Genel Müdürlüğüne ait C tipi mesire alanı içerisinde bulunan Sapanca Gölü manzaralı seyir terası, Kartepe'nin en önemli çekim merkezleri arasında yer alıyor.

Yerden yüksekliği 185 metre, cam taban alanı 105 metrekare olan seyir terası, dört mevsim boyunca kullanılabiliyor.

Kartepe'nin eşsiz doğasında yaşanan mevsim değişimlerinin en iyi izlendiği mekan, kış aylarında Samanlı Dağları'nın karla kaplı ormanlarına farklı bir açıdan tanıklık etme imkanı sunuyor.

"Günde yaklaşık 1000 ziyaretçi ağırlamış olduk"

İşletmeci Volkan Alioğlu, AA muhabirine, cam terası 15 Kasım 2019'da turizme açtıklarını fakat yaklaşık 4 ay sonra salgının ortaya çıktığını söyledi.

Salgın döneminde normalleşmeyle ciddi talep gördüklerini belirten Alioğlu, etrafı izlemek için cam terası 2021'de 363 bin 145 ziyaretçinin kullandığını kaydetti.

Yılın ilk 6 aylık bölümünde pek fazla hareketlilik olmadığını, kısıtlamalar nedeniyle sadece yabancı misafirlere hizmet verebildiklerini aktaran Alioğlu, "Kısıtlamaların kaldırılmasının ardından yılın ikinci yarısında 326 bin ziyaretçiye ulaştık. Günde yaklaşık 1000 ziyaretçi ağırlamış olduk." diye konuştu.

Alioğlu, geçen yıl günlük bazda en yüksek ziyaretçi sayısına 5 bin 105 kişiyle Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde ulaştıkları dile getirerek, "Pandemi bize müsaade ederse 2022'de beklentimiz 1 milyon ziyaretçi sayısına ulaşabilmek." dedi.

"Ziyaretçilerin yüzde 55'i yabancı"

Tesise gelen ziyaretçilerin yüzde 55'inin yabancılardan oluştuğuna işaret eden Alioğlu, "Genellikle Orta Doğu ülkelerinden geliyorlar. Amerika'dan, Çin'den, Türk Cumhuriyetleri'nden, Rusya'dan ve Avrupa ülkelerinden de ziyaretçilerimiz oluyor." ifadelerini kullandı.

Alioğlu, doğa harikası bir lokasyonda hizmet verdiklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Kartepe dört mevsim ziyaret edilebilen bir yer. Yazı ayrı, kışı ayrı güzeldir. İlkbaharı çok farklıdır. Sonbaharı da anlatmaya gerek yok, insanların gelip görmesi gerekiyor. En güzel manzaralar sonbaharda ortaya çıkıyor ama ziyaretçi yoğunluğumuz temmuz ve ağustosta oluyor. Bu iki aydaki giriş sayımız da yaklaşık 150 bin. Hafta sonu çok yoğun bir alan burası. Otopark yetersiz kalabiliyor bazen. Misafirlerimiz hafta içi gelirlerse daha rahat bu atmosferi yaşayabilirler."

Seyir terasındaki çeliklerin 60 ton hareketli yük kaldırma kapasitesine sahip olduğunu, camlar dahil olunca bunun 17 tona düştüğünü anlatan Alioğlu, 235 kişi kapasiteli alana misafirlerin rahat edebilmesi için aynı anda 100 kişi aldıklarını ifade etti.

Alioğlu, insanların cam terasa çıktıklarında adrenalin yaşayıp ve doğayı izleyerek mutlu olduğunu dile getirerek, daha sonra Kartepe'deki kayak, ATV safari, zipline gibi diğer aktiviteleri de yaptığını sözlerine ekledi.

"Manzaranın keyfini çıkarıyoruz"

Balıkesir'den gelen Görkem Özgür Uçar, Kartepe'deki cam tabanlı terasın çok güzel olduğunu belirterek, hayatında ilk defa bu deneyimi yaşadığını söyledi.

İstanbul'dan gelen Ayberk Şeritçioğlu da arkadaşlarıyla Sakarya'yı gezmeye geldiklerini, dönüşte Kartepe'ye uğradıklarını anlatarak, "Manzaranın keyfini çıkarıyoruz. Gerçekten manzarası ve havası çok güzel. Yükseklik korkutucu olabiliyor ama biraz geçtikten sonra alışılıyor." diye konuştu.

Suudi Arabistanlı üniversite öğrencisi Şuruk Tayfur ise Kartepe'ye ailesiyle gezmeye geldiğini, cam terasın görmeye değer bir yer olduğunu kaydetti.