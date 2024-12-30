Sarıkamış Şehitleri anma etkinlikleri programı belli oldu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Sarıkamış Şehitleri anma etkinlikleri programı belli oldu

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Sarıkamış Şehitleri anma etkinlikleri programı belli oldu Sarıkamış Harekatı'nın 110'ncu yıl dönümü anma programı belli oldu.

30.12.2024 19:27
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Sarıkamış Şehitleri anma etkinlikleri programı belli oldu

KARS - Sarıkamış Harekatı'nın 110'ncu yıl dönümü anma programı belli oldu.

Kars Valiliği'nce yapılan açıklamaya göre, Sarıkamış Şehitlerini Anma etkinlikleri, 4 Ocak 2025 Cumartesi günü başlayacak. Programın ilk günü saat 14.00'te şehit ve gazi aileleri onuruna yemek verilecek. Aynı gün, saat 15.30'da Kardan heykellerin açılışı, saat 16.30 meşaleli kayak gösterisi, 18.30'da da Kazım Karabekir Camii'nde Mevlid-i Şerif okutulacak. Daha sonra 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'na yapılacak yürüyüş yukarı Sarıkamış Şehitliği'nde sona erecek.

5 Ocak Pazar programın son gününde Sarıkamış Kızılçubuk'ta saat 08.30'daki yürüyüş Ay Yıldız Tören Alanı'nda son bulacak. Burada saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması çelenk sunumu sonrası protokol konuşmaları yapılacak. Sarıkamış Şehitleri Anma Programı, saat 11.20'de Solo Türk gösterileriyle son bulacak.

Kaynak: İHA

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