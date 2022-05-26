Şeyh Edebali ile Osman Gazi'yi Anma ve Bilecik'in fethinin 723'üncü yılı kutlandı - Son Dakika
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Şeyh Edebali ile Osman Gazi'yi Anma ve Bilecik'in fethinin 723'üncü yılı kutlandı

26.05.2022 18:15

Şeyh Edebali ile Osman Gazi'yi Anma ve Bilecik'in fethinin 723'üncü yılı kutlandı Fetih selası ve Fetih duası Şeyh Edebali Türbesi'nde okundu Bilecik Vali Yardımcısı Akgün Coral;

Şeyh Edebali ile Osman Gazi'yi Anma ve Bilecik'in fethinin 723'üncü yılı kutlandı

Fetih selası ve Fetih duası Şeyh Edebali Türbesi'nde okundu

Bilecik Vali Yardımcısı Akgün Coral;

"Aşiretten beyliğe, beylikten devlete, devletten imparatorluğa giden bu kutlu yolculuk"

BİLECİK - Şeyh Edebali ve Osman Gazi'yi Anma ve Bilecik'in fethinin 723'üncü yılı kutlandı. Osmanlı Devletinin kuruluğu topraklar Bilecik'te Fetih selası ve Fetih duası ardından kılıç kuşatma öreni yapıldı.

Şeyh Edebali ve Osman Gazi'yi Anma ve Bilecik'in fethinin 723'üncü yılı mehteran takımı eşliğinden Bilecik protokolün katılımıyla Cumhuriyet Meydanın'dan Şeyh Edebali Türbesine kadar 'Fetih Yürüyüşü' ile başladı. Osmanlı Devletinin kurucu Osman Gazi'nin kayındeperi devletin manevi kurucu Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesi içinde alanda saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden program, Kuran-ı Kerim okunmasıyla devam etti.

" Aşiretten beyliğe, beylikten devlete, devletten imparatorluğa giden bu kutlu yolculuk"

Günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı yapan Bilecik Vali Yardımcısı Akgün Coral, Bilecik'in tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış, kadim ve gazi bir şehir olarak nitlendirerek, "Türk İslam medeniyetinin parlaklığını yaşadığı dönemde Bilecik Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna beşiklik etmiş, devletin kurucuları bu kutsal topraklardan yola çıkarak, sırasıyla Bursa'yı Edirne'yi fethetmiş 150 yıl sonra Peygamber efendimizin Hadisi Şerifi'ne mazhar olan İstanbul'a 270 yıl sonra da Viyana kapılarına kadar, 3 kıtaya kadar bu kutlu düşünceyi yaymışlardır. Aşiretten beyliğe, beylikten devlete, devletten imparatorluğa giden bu kutlu yolculukta Osman Gazi'nin anlını teri, Şeyh Edebali'nin gözünün feri, Ertuğrul Gazi'nin ayak izlerinin manevi ruhu asırlar boyunca gittiği her coğrafyaya taşımıştır. Bu kutlu yürüyüş tarihin önemli mihenk taşlarından biri olmuş, attığı her adımda bölmeyi değil bütünlemeyi, öfkeyi değil uysallığı, hoşgörüyü, adaleti tüm insanlığa miras olarak bırakmıştır. Vaktin kıymetli olduğunu, bereketin büyüklerle birlikte olduğunu gönüllere nakış nakış işlemişler. Bu topraklarda yaşamanın, bu topraklara hizmet etmenin inanç ve onuruyla dünden bugüne aynı ruhla bizlerde çalışmalarımıza devam ediyoruz, yön veriyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından mehteran, kılıç kuşatma, kılıç kalkan ekibinin gösterileriyle devam etti. Fetih selası ve fetih suresinin okunmasıyla devam etti. Ardından katılımcılara şifalı pilav ikramıyla bugün kü kutlamalar sona erdi. Şeyh Edebali ve Osman Gazi'yi Anma ve Bilecik'in fethinin 723'üncü yılı kutlamaları yarın saat 10: 00'da Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde 'Fetih Konferansı' ve cuma namazı öncesi tarihi Orhan Gazi Camiinde Mevlit-i Şerif ve Osmanlı Şerbeti ikramıyla devam edecek.

Şeyh Edebali ile Osman Gazi'yi Anma ve Bilecik'in fethinin 723'üncü yılı kutlandı
Şeyh Edebali ile Osman Gazi'yi Anma ve Bilecik'in fethinin 723'üncü yılı kutlandı
Şeyh Edebali ile Osman Gazi'yi Anma ve Bilecik'in fethinin 723'üncü yılı kutlandı
Şeyh Edebali ile Osman Gazi'yi Anma ve Bilecik'in fethinin 723'üncü yılı kutlandı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Şeyh Edebali ile Osman Gazi'yi Anma ve Bilecik'in fethinin 723'üncü yılı kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şeyh Edebali ile Osman Gazi'yi Anma ve Bilecik'in fethinin 723'üncü yılı kutlandı - Son Dakika
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