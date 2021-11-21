Sezonun ilk güreşi Umurlu'da başladı - Son Dakika

Sezonun ilk güreşi Umurlu'da başladı

Ege'de develer arenaya indi

AYDIN - Aydın'da kış mevsiminin en önemli festivalleri arasında yer alan deve güreşleri, 1 yıl aranın ardından Umurlu'da düzenlenen ilk güreşler ile başladı. 150 devenin katıldığı güreşte, develer kıyasıya mücadele etti.

Özellikle Ege Bölgesi'nin önemli kültürlerinden olan deve güreşleri, pandemi sebebiyle 1 yıl aranın ardından Umurlu Arenası'nda başladı. Efeler Belediyesi öncülüğünde gerçekleşen güreşlerde pehlivan develer arenada maharetlerini sergiledi. Aydın başta olmak üzere, çeşitli illerden gelen 150 deve sezinun ilk güreşi için arenaya indi. Sabah saatlerinde başlayan güreşler akşama kadar devam ederken, özellikle 1 yıl aranın ardından gerçekleştirilen güreşlere vatandaşlar ve devecilerin ilgisi yoğun oldu. Gerek Aydın'da yetiştirilen gerekse İran'dan getirilen develer zaman zaman çırpma, zaman zaman da sağ ve sol teklerini gösterdi. Baştan sona dostluk müsabakaları şeklinde devam eden güreşlerde heyecanlı anlar yaşanırken7

renkli görüntüler de ortaya çıktı.

Kuraklık develeri de etkiledi

Son yılların en uzun ve en sıcak yıllarından birinin yaşandığı Aydın'da, kış mevsimi gelmeyince develer kızgınlaşamadı. Kasım ayının son günlerine gelinmesine rağmen geçen yıllardaki güreşlerde kıran kırana güreşen develer, bu yıl havaların soğumaması nedeniyle rakipleriyle güreş tutmaktan kaçındı. Henüz kızgınlık dönemine girmeyen develer ise rakibinden korkup kaçınca ortaya renkli görüntüler çıktı.

"Millet kültürümüzü özlemiş"

Nazilli'den güreşe katılan ve 7 yıldır devecilikle uğraşan Tayfun Adıyaman; "Sezonumuzun ilk güreşine bugün başladık. Pandemiden dolayı develerimiz geçen sene hiç güreşmedi. Allah izin verirse bu sene güzel güreşler izleyeceğiz. Develerimizi hazırladık. Develerin çoğu geldi. Bildiğim kadarıyla burada 170 deve var. Kalabalık güzel. Millet heyecanı, kültürümüzü özlemiş. İnşallah halkımız için güzel bir şeyler yaparız" dedi.

"Büyük güreşler olacak"

Deve Güreşi organizatörlerinden olan görevli hakem Melih Gezer, devecilik kültürünü devam ettirmek için çaba sarf ettiklerini ifade ederek "Geçen sene pandemiden dolayı güreşler olmadığı için bu sezon ilk defa başladı. Bugün buraya 150 devemiz geldi 75 çift devemiz var güreşecek. Halkımızın, bölgemizin kültürü bu. Biz kültürümüze sahip çıkmaya ve devam ettirmeye çalışıyoruz. Büyük güreşlerimizden bu ilki, yani antrenman güreşi gibi oluyor. Bundan sonrakiler daha da büyük güreşler olacak. Aydın'da Selçuk'ta Germencik'te İncirliova'da Atça'da daha büyük güreşlerimiz olacak. Mesela daha önceki senelerin 2 tane dünya kupası şampiyonu develerimiz var. Karagözoğlu ve Kılıçbey. Bu sene onlar Aydın'da dünya kupası güreşi yapacak. Vatandaşlarımız da özlemiş güreşleri. Yaklaşık 1 hafta öncesinden aradılar bizi. 'Gerçekten güreş olacak mı?' diye. Allah'ın izniyle şenlik havasında güreşlerimizi devam ettiriyoruz" dedi.