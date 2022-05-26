Shakira, vergi kaçırma suçlamasıyla İspanya'da yargılanacak - Son Dakika
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Shakira, vergi kaçırma suçlamasıyla İspanya'da yargılanacak

26.05.2022 14:18
Shakira, vergi kaçırma suçlamasıyla İspanya'da yargılanacak

Kolombiyalı şarkıcı Shakira'nın itirazları reddedilerek, 14,5 milyon avroluk vergi kaçırma suçlamasıyla İspanya'da yargılanacak.

Barselona Mahkemesi, İspanya'da ikamet ettiği süre zarfında elde ettiği geliri vergi cenneti ülkelerde gizleyerek 14,5 milyon avro vergi kaçırmakla suçlanan Shakira'nın itirazlarını reddederek yargılanmasına karar verdi.

PARA VE HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Savcılık, 2012-2014 yıllarına ait dönemde 14,5 milyon avro vergi kaçırdığı iddiasıyla Shakira hakkında 6 farklı suçlamayla para ve hapis cezası talep ediyor. Diğer yandan Shakira'nın davasına bakan avukatlık bürosundan yapılan açıklamada, Kolombiyalı şarkıcının "kusursuz olduğu için masumiyetini savunmaya devam edeceği" bildirildi.
Avukatlık bürosu, "savunma tarafından öne sürülen iddiaların mahkemece reddedilmediğini, olağan sürecin devam ettiğini" belirtti.

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Kaynak: AA

Barselona, Shakira, İspanya, Vergi, Kültür Sanat, Son Dakika

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