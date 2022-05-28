Şile'de Bahar Festivali düzenlendi

İSTANBUL - Şile Belediyesi baharın gelişiyle birlikte Bahar ve Uçurtma Festivali düzenledi. Şile etkinlik çayırında düzenlenen festivalde onlarca atölye ve etkinliklerle tüm Şileliler keyifli anlar yaşadı.

Şile Belediyesi baharın gelişiyle 1. Bahar ve Uçurtma festivalini düzenledi. Festival çerçevesinde binlerce uçurtma dağıtıldı. Dağıtılan uçurtmalar Şileliler tarafından uçuruldu. Şile Belediyesi tarafından etkinlik alanında kurulan uçurtma atölyesi, ebru atölyesi, kaligrafi atölyesi, resim atölyesi, karikatür atölyesi, lego atölyesi, yüz boyama atölyesi, sosis balon atölyesi, fide dikim atölyesi, bileklik yapım atölyesi ile birlikte festivale katılan aileler farklı deneyimler yaşadı.

Şile etkinlik çayırında düzenlenen festivalde spor aktivitelerine de yer verildi. Halat çekme yarışması, dart turnuvası, langırt turnuvası, boks makinesi turnuvası, çuval yarışı, ip atlama yarışması, yumurta taşıma yarışmasının bulunduğu etkinlikte festivale katılan gençler gönüllerince eğlendi.

Festivalde tüm etkinliklere yoğun ilgi gösterilirken etkinlik alanında ikram çadırlar da Şilelilerin hizmetindeydi. Tüm gün boyunca süren festival Türkan Kandıralı Bahar Konseri ve DJ performansı ile son buldu.

Festivalde tüm etkinlikleri deneyimleyen Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı "Muhteşem bir görüntü, insanlarımız çok mutlu. Onların mutlu olduğunu görmek bizi de çok mutlu ediyor. Bahar ve uçurtma şenliğinin birincisini gerçekleştiriyoruz. Bizim gençliğimizde yaşadığımız ne varsa onları burada bizden sonraki nesillere aktarabilmek adına arkadaşlarımız organizasyonu hazırladılar. Gördüğünüz gibi çocuklar çok mutlu, veliler çok mutlu. Bizim gibi yetişkinler çocukluğuna yolculuk yapıyorlar. Çocuklar ise o dönemin mutluluklarına ortak oluyorlar. İnşallah bu festivali önümüzdeki seneler de devam ettirerek çocuklarımızın ve velilerimizin hizmetine sunacağız." dedi.