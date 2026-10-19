Sivas Altınyayla'daki Sarissa'da 2005'te duran kazılar 2027'de yeniden başlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sivas Altınyayla'daki Sarissa'da 2005'te duran kazılar 2027'de yeniden başlayacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas Altınyayla\'daki Sarissa\'da 2005\'te duran kazılar 2027\'de yeniden başlayacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Altınyayla ilçesindeki Sarissa Antik Kenti'nde 2005'te sona eren kazılar, 2027'de yeniden başlatılacak. 1993-2005 kazılarında 52 tablet ve ikiz boğa Rhyton heykelinin bulunduğu kent, tarihte ilk yazılı antlaşmanın yapıldığı yer olarak kabul ediliyor.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde bulunan ve tarihte ilk yazılı antlaşmanın yapıldığı yer olarak bilinen Sarissa Antik Kenti'nde kazı çalışmaları yeniden başlayacak.

Sivas'ın Altınyayla ilçesi Başören köyü sınırlarında yer alan, MÖ 1500-1400'lü yıllarda Hitit kralları tarafından dini merkez olarak kullanılan Sarissa Antik Kenti'nde 1993 yılında başlatılan kazı çalışmaları 2005'te sona ermişti. Yapılan kazı çalışmalarında 52 adet tablet ve ikiz boğa Rhyton heykeli bulunmuştu. Hititlerin Anadolu'daki en büyük kentleri arasında yer alan Sivas'ın Altınyayla ilçesindeki 3 bin 500 yıllık Hitit kenti Sarissa'da, kazı çalışmalarına 2027 yılında yeniden başlanacak.

Marburg Üniversitesi'nden Arkeolog Prof. Dr. Andreas Müller Karpe başkanlığındaki arkeolojik kazılarla gün yüzüne çıkartılan Sarissa, elde edilen bulgular ile tarihe ışık tutarken toprak altında kalan gizemleri ile Anadolu'daki keşfedilmeyi bekleyen kültür mirasları arasında yer alıyor. Dünya tarihinde Hititler ile Mısırlılar arasındaki ilk yazılı anlaşmanın yapıldığı yer olarak kabul edilen antik kent, Hititlerin Anadolu'daki en büyük kentlerinden de birisi olarak kabul ediliyor.

Sarissa Antik Kenti'nde incelemelerde bulunan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan'dan bölgede bugüne kadar yapılan kazı çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

"Sarissa çok önemli bir kültürel miras"

Sarissa'nın Samuha gibi Hititlerin önemli yerleşim yerlerinden biri olduğunu söyleyen Vali Şimşek, "Önemli dini, siyasi ve idare merkezi. Biz bunu bölgeden çıkan tarihi tabletlerden anlıyoruz. Bugüne kadar yapılan kazılarda 52 adet tablet çıkarılmış. Yine burada ortaya çıkarılan saray kalıntılarından da anlıyoruz. Yine burada çıkarılan bir önemli eser daha var, oda ikiz boğa Rhyton heykeli. Bu eserimiz de şu anda Sivas Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Bu ikiz boğa heykelinden bir tane daha var, o da Hattuşa'dan çıkarılmış ve şu anda Ankara'da Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde sergileniyor. Bu Hititleri sembolize eden çok önemli bir eser, bu eser de Sarissa Antik Kentinde bulunmuş" diye konuştu.

3 bin 500 yıllık su mühendisliği harikası

1993'ten 2005 yılına kadar yapılan kazılarda 4 bin 600 metrekare büyüklüğünde tapınağın ortaya çıkarıldığını ifade eden Vali Şimşek, "Burası Hititler için önemli bir dini merkez. Hattuşa'daki krallar özellikle ilkbahar aylarında Sarissa'ya geliyorlar, burada bazı dini törenler gerçekleştiriyorlar. Özelikle geldiklerinde Fırtına Tanrısı'nın mekanını ziyaret ediyorlar ve bazı dini ritüeller burada gerçekleşiyor. Yine buranın bir önemli özelliği de tarihteki ilk su mühendislik örneklerine burada rastlanıyor olması. Burada Suppitassu gölü var, bunlardan birkaç tane daha olduğunu düşünüyoruz. Bu göl buranın su ihtiyacını karşılıyordu. Yaklaşık 3500 yılık su mühendisliği olarak bu göleti değerlendirebiliriz. Şu anda baktığımızda göleti halen görebiliyoruz" dedi.

Kazı çalışmalarına yeniden başlanacak

Vali Şimşek, amaçlarının kültürel mirasa sahip çıkmak ve korumak olduğunu ifade ederek, "Kültürel mirası bizden sonraki nesillere aktırmak, en önemlisi de burayı tanıtarak turizme kazandırmak istiyoruz. Bu amaç doğrultusunda kazılara önümüzdeki yıl başlıyoruz. İstanbul Üniversitesi'nden Metin hoca öncülüğüne yeniden kazı çalışmalarına başlanacak. İnşallah gelecek yıl devam eden yeni kazı çalışmalarında daha çok eser ortaya çıkarılacak. Hititlerin gerek dini gerekse idari sosyal yaşantısı hakkında bilgi sahibi olacağız. Bu kazı çalışmalarında görev alan başta Andreas Müller ve ekibi olmak üzere İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA
Sivas AltınyaylaKültür SanatAltınyaylaKültürTurizmSivasSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay!
İstanbul’daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi İstanbul'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi
CİMER’e yapılan ihbar ortaya çıkardı: Onlarca kadın yumurtalarını satmış, doktorlar da gözaltında CİMER'e yapılan ihbar ortaya çıkardı: Onlarca kadın yumurtalarını satmış, doktorlar da gözaltında
Fransa’daki olaylar hükümeti sarstı Bakan istifa etti, Macron kabul etmedi Fransa'daki olaylar hükümeti sarstı! Bakan istifa etti, Macron kabul etmedi
Bir saniye bile düşünmedi Selde her şeyini kaybeden esnaftan insanlık dersi Bir saniye bile düşünmedi! Selde her şeyini kaybeden esnaftan insanlık dersi
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı Sonrası korkunç 2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç
İstanbul’da 5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm Vali Gül nedenini açıkladı İstanbul'da 5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm! Vali Gül nedenini açıkladı
Türklere iş fırsatı sunan ülke Maaşlar 1 milyon TL’yi aşıyor Türklere iş fırsatı sunan ülke! Maaşlar 1 milyon TL'yi aşıyor
16:36
Sergen Yalçın, A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü oldu
Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü oldu
16:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan programa damga vuran sözler: Pençelerimizi sökmeye çalışacaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran sözler: Pençelerimizi sökmeye çalışacaklar
16:11
5 yaşındaki kızına son vedaya sedyeyle geldi Yürek yakan görüntüler
5 yaşındaki kızına son vedaya sedyeyle geldi! Yürek yakan görüntüler
15:49
Galatasaray’a aylar sonra müjdeli haber Wilfried Singo geri döndü
Galatasaray'a aylar sonra müjdeli haber! Wilfried Singo geri döndü
15:18
İsmail Kartal’dan Şampiyonlar Ligi maçı öncesi kötü haber: Hala ağrısı var
İsmail Kartal'dan Şampiyonlar Ligi maçı öncesi kötü haber: Hala ağrısı var
14:49
Ünlü şarkıcı Can Bonomo’nun babası son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü şarkıcı Can Bonomo'nun babası son yolculuğuna uğurlandı
14:10
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
13:53
Dev markadan çalışanlarını yıkan haber: Maaşlara 2030 yılına kadar zam yok
Dev markadan çalışanlarını yıkan haber: Maaşlara 2030 yılına kadar zam yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 16:57:59. #7.13#
SON DAKİKA: Sivas Altınyayla'daki Sarissa'da 2005'te duran kazılar 2027'de yeniden başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei