Sivas Devlet Tiyatrosu "Geçmiş Zaman Olur Ki" oyununu sahneleyecek - Son Dakika
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Sivas Devlet Tiyatrosu "Geçmiş Zaman Olur Ki" oyununu sahneleyecek

30.03.2022 14:39
Sivas Devlet Tiyatrosu "Geçmiş Zaman Olur Ki" oyununu sahneleyecek

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT) bu hafta perdelerini "Geçmiş Zaman Olur Ki" adlı oyunla açacak.

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT) bu hafta perdelerini "Geçmiş Zaman Olur Ki" adlı oyunla açacak.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, orta oyununun önemli temsillerinden, Münir Canar'ın kaleme aldığı ve Burak Fındıkcı'nın yönettiği "Geçmiş Zaman Olur Ki" oyunu, yarın saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

Oyun, 1 Nisan Cuma saat 20.30'da, 2 Nisan Cumartesi saat 14.00 ve 20.30'da da sahnelenecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Sivas Devlet Tiyatrosu 'Geçmiş Zaman Olur Ki' oyununu sahneleyecek - Son Dakika


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