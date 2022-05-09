Sivas'ta bu hafta dünya klasiklerinden "Peter Pan" sahnelenecek - Son Dakika
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Sivas'ta bu hafta dünya klasiklerinden "Peter Pan" sahnelenecek

09.05.2022 18:27
Sivas'ta bu hafta dünya klasiklerinden "Peter Pan" sahnelenecek

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), bu hafta dünya klasiklerinden "Peter Pan" adlı oyunu seyirciyle buluşturacak.

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), bu hafta dünya klasiklerinden "Peter Pan" adlı oyunu seyirciyle buluşturacak.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, James Matthew Barrie tarafından kaleme alınan, Can Gürzap'ın Türkçe'ye çevirdiği, Ozan Kalkan'ın yönettiği Peter Pan, 11 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00'te perdelerini açacak.

Seyredenleri kostüm, dekor ve oyuncu performanslarıyla etkileyecek oyun, 14 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00 ve 19.30'da yeniden sahnelenecek.

Oyunun biletleri, "www.biletinial.com" internet sitesinden, Sanat Cepte uygulamasından ve SDT gişesinden temin edilebilecek.

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Devlet Tiyatroları, oyunlar, Mayıs, Sivas, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Sivas'ta bu hafta dünya klasiklerinden 'Peter Pan' sahnelenecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta bu hafta dünya klasiklerinden "Peter Pan" sahnelenecek - Son Dakika
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