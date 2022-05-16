Sivas'ta öğretmenler köy okuluna kütüphane kazandırmak için resim sergisi açtı - Son Dakika
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Sivas'ta öğretmenler köy okuluna kütüphane kazandırmak için resim sergisi açtı

16.05.2022 13:08
Sivas'ta öğretmenler köy okuluna kütüphane kazandırmak için resim sergisi açtı

Sivas'ta öğretmenlerin katkılarıyla açılan resim sergisinden elde edilecek gelirle şehit öğretmenler adına kentteki bir köy okuluna kütüphane yapılacak.

Sivas'ta öğretmenlerin katkılarıyla açılan resim sergisinden elde edilecek gelirle şehit öğretmenler adına kentteki bir köy okuluna kütüphane yapılacak.

Sivas'ta çeşitli okullarda ve olgunlaşma enstitüsünde görevli resim ve el sanatları öğretmenlerinden oluşan 10 sanatçı, Türk Eğitim-Sen'in organizasyonuyla Şems-i Sivasi İlk Halk Kütüphanesinde "Türk Kültürü ve Türkçülük" temalı resim sergisi açtı.

Sergide, ebru, tezhip ve kat'ı gibi geleneksek sanatlar başta olmak üzere, yağlı boya, kara kalem, akrilik ve dijital eserlerin de yer aldığı 50 çalışma sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Türk Eğitim-Sen Sivas Şube Başkanı Yüksel Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sendikaların sadece hak arama yeri olmadığını, sosyal ve kültürel alanlarda da var olması gerektiğini göstermek için böyle bir organizasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sergiyi aslında 3 Mayıs'ta açmayı planladıklarını ancak ramazan dolayısıyla mayıs ayının ikinci haftası yaptıklarını belirten Yiğit, "Görsel sanatlar öğretmenlerimizin katılımıyla açtığımız bu sergiyle Türk kültürünü gelecek kuşaklara aktararak farkındalık oluşturmak istedik. Halkımız, sanatseverler sergimize ilgi göstermeye devam ediyor. Ayrıca sergiden elde edilecek gelirle şehit öğretmenlerimiz adına daha sonra belirleyeceğimiz bir köy okulunda kütüphane yapmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Sergiye katkı sunan resim öğretmenlerinden Mesut Seven ise geleneksel ve güncel sanatlar kullanılarak yapılan özgün eserlerden oluşan karma serginin yarın da gezilebileceğini dile getirerek, "Sergimizde ebru, tezhip, kat'ı, yağlı boya, kara kalem, akrilik ve dijital baskılardan oluşan özgün 50 eser yer alıyor. Sergimize ilgiden çok memnunuz. Herkesi bu güzel eserleri görmeye davet ediyoruz." dedi.

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Türk Eğitim Sen, Şehit, Sivas, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Sivas'ta öğretmenler köy okuluna kütüphane kazandırmak için resim sergisi açtı - Son Dakika


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