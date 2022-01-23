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Soğuk havaya aldırış etmeyen binler develerin güreşini izledi - Son Dakika

Soğuk havaya aldırış etmeyen binler develerin güreşini izledi

23.01.2022 18:47

Soğuk havaya aldırış etmeyen binler develerin güreşini izledi Aydın'ın Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesinde 27. Geleneksel Deve Güreşi Festivali'nde 180 pehlivan deve güreş tuttu.

Soğuk havaya aldırış etmeyen binler develerin güreşini izledi

AYDIN - Aydın'ın Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesinde 27. Geleneksel Deve Güreşi Festivali'nde 180 pehlivan deve güreş tuttu. Soğuk havaya rağmen binlerce meraklı izleyici güreş arenasında develerin güreşlerini izledi.

Güreşleri izlemek üzere arenaya gelen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu karşılayan izleyiciler 'Topuklu Efe hoş geldin' diyerek tezahürat yaptı.

Türkiye'nin en modern güreş arenası olarak bilinen Atça Güreş Arenası'nda Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgelerinden gelen 180 pehlivan deve kozlarını arenada paylaştı. Çok sayıda kupa güreşinin de gerçekleştirildiği güreşler heyecanlı anlara da sahne oldu. Güreşleri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kayanın yanı sıra binlerce kişi izledi. Kupa güreşleri başladığında arenaya giren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu büyük tezahüratla karşılandı. Seyirciyi selamlayan Başkan Çerçioğlu'nu vatandaşlar 'Topuklu Efe hoş geldin' diyerek tezahürat yaptı.

Güreşler sırasında zaman zaman kaçan develer ve güreşlerin hakkını ustalıkla vererek güzel mücadelelere sahne olan develer ise izleyicileri heyecanlandırdı. Güreşleri izleyen binlerce vatandaş, mangalları başında bir yanda ısınıp diğer yanda piknik yaptı.

Güreşlerde ekmeklerini kazanmak üzere gelen çok sayıda satıcı ise müşteri çekebilmek için ilginç yöntemlerle satış yaparken Şam Tatlısı satışı yapan bir esnaf ise soğukta üşüyenler sayesinde satışlarında patlama yaşadı. Sabah erken saatlerde başlayan güreşler hava kararana kadar da büyük bir coşkuyla sürdü.

"Bu işin en profesyonel yapıldığı tek yer Aydın'dır"

Kendisi de bir güreş devesi sahibi olan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Deveci bir başkan olarak ben de bu kültürü yaşatan ve güreşleri düzenleyen belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu bizim bir kültürümüz ve Aydın'ın her ilçesinde bu güreşler yapılıyor. Başta bizlere destek olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na çok teşekkür ediyorum. Deve güreşlerinin doğduğu yer Ege, Aydın yani. Devenin doğup büyüyüp kesilip sucuk olduğu yer de Aydın. Güreşler Marmara ve Akdeniz'de de yapılmasına rağmen bu işin en profesyonel yapıldığı tek yer Aydın'dır" dedi.

Başkan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ise 23 Şubat tatilinde Nazilli'de yapılacak güreşlere herkesi davet etti.

Soğuk havaya aldırış etmeyen binler develerin güreşini izledi
Soğuk havaya aldırış etmeyen binler develerin güreşini izledi
Soğuk havaya aldırış etmeyen binler develerin güreşini izledi

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Sultanhisar, Güreş, Aydın, Atça, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Soğuk havaya aldırış etmeyen binler develerin güreşini izledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Soğuk havaya aldırış etmeyen binler develerin güreşini izledi - Son Dakika
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