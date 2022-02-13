Bedensel engelli çift zorlukları "sevgi"yle aşıyor - Son Dakika

Düzce'de yaşayan iki çocuk sahibi bedensel engelli Sevinç ve Celal Bozkurt çifti, karşılaştıkları zorlukları birbirlerine duydukları sevgiyle aşıyor.

Doğuştan bedensel engelli 40 yaşındaki Sevinç ile 45 yaşındaki Celal Bozkurt'un yolu, 18 yıl önce engellilere destek için kurulan bir kursta kesişti.

Arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Sevinç ve Celal Bozkurt, evlenme kararı aldı.

Her ikisi de engelli olduğu için yakınlarının evliliklerine karşı çıkmasına rağmen kararlarında ısrarcı olan gençler hastalıkta ve sağlıkta "evet" diyerek hayatlarını birleştirdi.

Birbirlerine duydukları sevgi gözlerinden okunan çiftin mutluluğu 17 ve 14 yıl önce dünyaya gelen çocuklarıyla taçlandı.

Geçimlerini devletten aldıkları engelli maaşıyla sağlayan ve belediyeden sosyal destek alan çift, her alanda birbirlerine destek olarak 18 yıldır zorlukların üstesinden geliyor.

Destekle yürüyebilen Bozkurt çifti, aşkın engel tanımadığını göstererek sevgileriyle hem örnek oluyor hem de takdir görüyor.

"Aramızda büyük bir sevgi bağı var"

Sevinç Bozkurt, AA muhabirine, bedensel engelli olmaları nedeniyle evlilik kararlarına başlarda karşı çıkanlar olduğunu anlattı.

Bozkurt, birlikte zorluklara göğüs gererek evlendiklerini dile getirerek, "Demek ki sevmek böyle bir şey. 18 yıl oldu. İki çocuğumuz var. Biri kız, diğeri erkek. Aramızda büyük bir sevgi bağı var. Bizim mutluluğumuza 'sevgi' derler bence. Eşimi çok seviyorum." diye konuştu.

Engelli bireylere seslenen Bozkurt, "Kendilerini eve kapatmasınlar. Engelli olmak sorun değil. Ben yaşamayı çok seviyorum. Engelli olmama rağmen hiçbir zaman çekinmiyorum. Daha da kötü bir durumda olabilirdim." ifadelerini kullandı.

"Evlilik kararı almak bizim için büyük bir adımdı"

Celal Bozkurt da evlilik kararı almalarının kendileri için büyük bir adım olduğunu, bir tanıdıkları sayesinde düğün yaptıklarını anlattı.

"Halimize şükretmeliyiz." diyen Bozkurt, birbirlerine duydukları sevgi sayesinde engelleri aştıklarını aktardı.

Bozkurt, "Aşk engel tanımaz. Sevdiğin zaman da kalpten seveceksin. Allah'ın izniyle bir ömür boyu seveceksin." dedi.