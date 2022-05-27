'Spor Aşkı Engel Tanımaz' tırı Kırşehir'de

Vali Hüdayar Mete Buhara:

"Hayattaki engeller ortadan kalkar, zihinlerdeki engelleri kaldırmak lazım"

KIRŞEHİR - Cumhurbaşkanlığı tarafından desteklenen 'Spor Aşkı Engel Tanımaz' tırı Kırşehir'de Cacabey Meydanında özel gereksinimli öğrencilerle buluştu.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara'nın da eşlik ettiği programda özel gereksinimli öğrenciler spor aktivitesinde bulundu. Cacabey Meydanına konfeti patlatılarak gelen 'Spor Aşkı Engel Tanımaz' tırı Türk Bayrakları açan öğrencilerin arasından geçti. Programda konuşan Vali Hüdayar Mete Buhara, hayattaki engellerin kalkacağını önemli olanın ise zihinlerdeki engelleri kaldırmak olduğunu söyledi. Vali Buhara; "Hayatta zorluklar ve engeller olabilir. Zihinlerimizdeki engelleri kaldırmaya inandığımızda kendimize güvendiğimizde hiçbir engelin olmadığını ve yapacaklarımıza engellerin mani olmadığını zaman içerisinde gördük" dedi. Programa özel gereksinimli öğrencilerle gelen Vali Buhara, öğrencilerle birlikte oturup onların spor yaptıktan sonra yaşadığı mutluluğa ortak oldu. Programda yöresel halk oyunları etkinliği düzenlendi. Sonrasında ise özel gereksinimli öğrenciler, kendileri için oluşturulan spor alanında gösteri yaptı.

Program sonunda konuşan ve proje ortaklarından olan Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Numan Nafiz Şahin ise teslim edilen malzemelerin okullara ulaştırılacağını ve çocukların bedensel ve ruhsal gelişimlerine sporla katkı sağlayacaklarını söyledi.