Steve Vai ve Joe Satriani İstanbul'da Konser Verecek - Son Dakika
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Kültür Sanat

Steve Vai ve Joe Satriani İstanbul'da Konser Verecek

Steve Vai ve Joe Satriani İstanbul\'da Konser Verecek

Rock ve metal müziğinin önde gelen gitaristleri Steve Vai ile Joe Satriani, 25 Temmuz'da İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak. SatchVai Band adı altında bir araya gelen sanatçılar, yeni albümlerinin müziğine de odaklanacakları konserleri için heyecan duyuyor.

30.01.2025 12:23  Güncelleme: 12:25
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ROCK ve metal dünyasının iki virtüöz gitaristi Steve Vai ile Joe Satriani'nin bir araya geldiği SatchVai Band, İstanbul'da konser verecek.

Ünlü gitaristler, 25 Temmuz'da KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak. İkonik gitar efsaneleri Joe Satriani ve Steve Vai'ye, Avrupa turnesinde onlarca grupla sayısız konsere çıkan davulcu Kenny Aronoff, Thin Lizzy, Whitesnake ve The Dead Daisiesgibi gruplardan tanınan bas gitarist Marco Mendoza ve Chris Cornell başta olmak üzere değerli sanatçıların kadrolarında bulunan Pete Thorn eşlik edecek. SatchVai Band konserinin biletleri Bubilet'te satışa sunulacak.

İstanbul'daki konser öncesi açıklamalarda bulunan Joe Satriani, Steve'le yeniden aynı sahneyi paylaşmayı dört gözle beklediğini belirterek, "Ne zaman birlikte çalsak gençliğimize, günün her saniyesini müzik yapıp, yiyip içerek geçirdiğimiz, en iyi versiyonumuz haline gelmek için birbirimize meydan okuyup yardım ettiğimiz zamanlara gidiyorum. Sanırım bunu yapmayı hiç bırakmadık. SatchVai Band için doğru müzisyenleri bulmak ilk başta göz korkutucu bir görevdi, sonrasında ise heyecan verici oldu. Aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda harika müzisyen var. Müzisyenler arasındaki kimyanın onları her zaman büyülü bir performans grubu yapacağı bir sır değil ve bu kimyayı Kenny, Marco ve Pete ile bulduk. Yaklaşan şovlar yalnızca solo çalışmalarımıza değil, aynı zamanda yeni albümümüzdeki müziğe de odaklanacak" diye konuştu.

Steve Vai ise, Joe ile turneye çıkmanın her zaman bir zevk ve onur olduğunu ifade ederek, "Birlikte çalmayı en sevdiğim gitarist kendisi ve şimdi elimize bunu sahneye taşımak için bir fırsat daha geçti. İkimiz de kariyerlerimizin zirvesindeymişiz ve bu konser, dünyadaki en havalı enstrümanın, elektro gitarın kuvvetli bir kutlaması olacakmış gibi hissediyorum. Joe ve benim etrafımda bir grup kurmayı düşündüğümüzde her pozisyon için gereken nitelikleri üst seviyede bulmalıydık. Bas, davul ve ritim gitarda doğru uyumu yakalamak adeta bir meydan okumaydı. SatchVai Band topluluğu her müzisyenin sahnede büyüdüğü şovlarla geliyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Steve Vai ve Joe Satriani İstanbul'da Konser Verecek - Son Dakika

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