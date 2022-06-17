Sultangazi Belediyesi Kadın Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları, 2021-2022 dönemini göz dolduran sergiyle noktaladı

İSTANBUL - Sultangazi Belediyesi'nin Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediği kadın sanat ve mesleki eğitim kursları, göz dolduran bir yılsonu sergisiyle 2021-2022 dönemini noktaladı. Kadın kursiyerlerin el emeği, göz nuru eserleriyle beğeni toplayan sergi, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun'un katıldığı açılış töreniyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Sultangazi Belediyesi'nin düzenlediği kadın sanat ve mesleki eğitim kursları, kadınların hayata daha aktif katılmak adına potansiyellerini keşfettikleri ve becerilerini geliştirdikleri, dolu dolu geçen bir eğitim dönemini daha geride bıraktı. Kadın sanat ve mesleki eğitim kurslarının 2021-2022 dönemi, kursiyerlerin kazanımlarını ve emeklerini yansıtan, birbirinden ilgi çekici eserlerin yer aldığı yıl sonu sergisiyle noktalandı.

Serginin açılış törenine; Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, Sultangazi İlçe Halk Eğitim Müdürü Hidayet Aydın, AK Parti Sultangazi Kadın Kolları Başkanı Vasfiye Ayvalı, Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, Belediye Başkan Danışmanı Abuzer Korkmaz, meclis üyeleri ve eserleri sergide yer alan kadın kursiyerler ile eğitmenleri katıldı.

"Kadın komşularımız için gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalarımızla, onlara en güzel hizmeti sunmayı amaçlıyoruz"

Kadınlara, kendi potansiyellerini keşfedip artırabilecekleri imkanlar sunmayı en büyük önceliklerinden biri olarak değerlendirdiklerini belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Sultangazimize kazandırdığımız tüm hizmet tesislerimizde, kadın komşularımızla ilgili güçlü çalışmalar yapıyoruz. İsmetpaşa Mahallemizde, yakın zaman önce açılışını gerçekleştirdiğimiz Nene Hatun Kültür Merkezi'nde, sadece kadın komşularımıza ait bir spor merkezimiz var. Kadın komşularımız burada gönül huzuruyla, çok sayıda spor branşını icra edebiliyorlar. Gazi Mahallemizdeki SU-MEKAN, yani Sultangazi Kadın Kültür, Sanat ve Mesleki Eğitim Akademimizin de üzerinde titizlikle duruyoruz. Buraya gelen kadınların mutlu olması, kendilerini diledikleri alanda en iyi şekilde geliştirebilmesi adına, güçlü ekimizle elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Gerek görünüşüyle, gerekse de cep sineması, atölyeleri, spor merkeziyle ve tüm imkanlarıyla çok güzel bir mekan. Kadın komşularımız için gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalarımızla, onlara en güzel hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. Çünkü biz, bir işe kadının eli değerse o işin bereketli olacağını, güzel olacağını biliyoruz. Kadın, bir işi başarmak isterse mutlaka o işin hakkını verir ve başarılı olur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bu konuyla ilgili, "Kadının ilgilendiği işte başarılı olmama şansı yoktur." diyor. Bizler de aynı inanç ve güvenle, kadın komşularımızı güçlü bir şekilde destekliyoruz. Bugün, çok güzel bir yıl sonu sergisindeyiz. Emeği geçen hem kıymetli hocalarımıza hem de kadın kursiyerlerimize teşekkür ediyorum."

Sultangazi İlçe Halk Eğitim Müdürü Hidayet Aydın da, "Sultangazi Belediyesi, kadın eğitimi konusuna büyük önem veriyor. Sayın Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından, Sultangazi Belediyesi'nin müzik kurslarında eğitim alan gençler ve çocuklar, katılımcılar için bir dinleti düzenlediler. Sevilen eserleri ustalıkla icra eden öğrenciler, salondakilerden bol bol alkış aldılar. Dinletinin sona ermesiyle, Başkan Dursun ile beraberindekiler sergideki eserleri incelediler ve eserler hakkında bilgi aldılar. Kadın kursiyerlerin emeklerini yansıtan eserler, ziyaretçilerden büyük beğeni topladı. Başkan Dursun, kurslarda görev alan eğitmenlere teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu.