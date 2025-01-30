Sultangazi\'de Anne ve Çocuklar için Neşeli Kekler Atölyesi

Kültür Sanat

SULTANGAZİ Belediyesi, yarıyıl etkinlikleri kapsamında anne ve çocukları 'Minik Ellerden Neşeli Kekler Atölyesi'nde buluşturdu. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un eşi Tuba Dursun da etkinliğe katıldı.

Sultangazi Belediyesi tarafından anne ve çocukların katıldığı, Sultangazi Kadın Kültür Sanat ve Mesleki Eğitim Akademisi'nde (SU-MEKAN) gerçekleştirilen 'Minik Ellerden Neşeli Kekler Atölyesi' renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un eşi Tuba Dursun da katıldı. SU-MEKAN'ın eğitmenleri, çocuklara rengarenk cupcakeler yapmanın püf noktalarını gösterdi.

'DOPDOLU ETKİNLİK TAKVİMİ HAZIRLADIK'

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Çocuklarımızın yarıyıl tatilini en iyi şekilde geçirebilmeleri için dopdolu etkinlik takvimi hazırladık. Çocuklarımızın okul maratonuna ara verdiği, keyifli vakit geçirdiği, arkadaşlarıyla anılar biriktirdiği bir tatil olsun istedik. Anne ve çocukları buluşturduğumuz Minik Ellerden Neşeli Kekler Atölyesi de onlardan bir tanesiydi. Anne-çocukların birbiriyle zaman geçirdiği, eşim Tuba Hanım'ın da katıldığı renkli bir etkinlik oldu. Hanzala Kültür Sanat ve Özgürlük Sezonu kapsamında birbirinden eğlenceli etkinliklerimizi çocuklarla buluşturmayı sürdüreceğiz" dedi.