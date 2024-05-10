Syedra Antik Kenti Kazı Başkanı: Arkeolojik çalışmalarda kepçe, vinç ve traktör her zaman kullanılan araçlardandır - Son Dakika
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Kültür Sanat

Syedra Antik Kenti Kazı Başkanı: Arkeolojik çalışmalarda kepçe, vinç ve traktör her zaman kullanılan araçlardandır

Syedra Antik Kenti Kazı Başkanı: Arkeolojik çalışmalarda kepçe, vinç ve traktör her zaman kullanılan araçlardandır

Syedra Antik Kenti Kazı Başkanı Ertuğ Ergürer, kazı çalışmalarında ağır iş makinelerinin kullanıldığı iddialarına yönelik açıklamalarda bulundu. Ergürer, kazı çalışmalarının 12 aydır aralıksız sürdüğünü ve bölgede önemli bulgulara ulaşıldığını belirtti. Ayrıca, kazı çalışmalarında kepçe, vinç ve traktör gibi araçların kullanıldığını, dozer veya paletli bir iş aracının kullanılmadığını vurguladı. Ergürer, ayrıca çalışmaların 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında yürütüldüğünü ve atık toprakların traktörler yardımıyla arkeolojik kalıntının olmadığı bir alana taşındığını ifade etti.

10.05.2024 10:39
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Syedra Antik Kenti Kazı Başkanı Ertuğ Ergürer, kazı çalışmalarında ağır iş makinelerinin kullanıldığı iddialarına yönelik, "Arkeolojik çalışmalarda kepçe, vinç ve traktör her zaman kullanılan araçlardandır. Dozer veya paletli bir iş aracının kullanılması söz konusu değildir." dedi.

Ergürer, yaptığı açıklamada, kentin 6 yıldır sürdürülen kazı çalışmalarıyla görünür hale geldiğini ve çalışmaların 12 aydır da aralıksız sürdüğünü söyleyerek, bölgede önemli bulgulara ulaştıklarına dikkati çekti.

Ergürer, zorlu coğrafi şartlara sahip 4 kilometrekarelik alanı kaplayan kentin, sütunlu caddesi, vaftiz mağarası, hamamı, meclis binası, Herakles'in 12 görevinin betimlendiği 164 metrekare taban mozaiği, Zafer Tanrıçası "Nike" heykelleri, caddeleri birbirine bağlayan merdivenleri, temiz su için oluşturulmuş altyapı sistemleri, meclisi ve su sarnıçlarıyla öne çıktığını belirtti.

Syedra'ya Bakanlık tarafından 2023 yılında daha fazla destek verildiğini dile getiren Ergürer, "10 arkeolog, 8 restoratör, 2 mimar, 63 işçi ve 10 duvar ustası ile çalışmalar sürdürülmüştür. Bakanlığımızın desteği sayesinde çok sayıda istihdam yaratılmıştır. Özellikle çevre köylerden çok sayıda kadın işçi bizimle çalışmaktadır." diye konuştu.

Ergürer, bu yıl çalışmalarını arkeoloji için önemli bir dönüm noktası olan 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında yürüttüklerini kaydetti.

"İnsan gücüyle kaldırılamayacak bloklar halatlar yardımıyla kepçe ile kaldırılmaktadır"

Kazı Başkanı Ergürer, yoğun çalışılan kazılarda çok fazla atık toprak çıktığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bu toprak detaylı bir şekilde kontrol edilmekte ve sonrasında bir alanda biriktirilmektedir. Bu alandan da traktörler yardımı ile arkeolojik kalıntının olmadığı bir alana taşınmaktadır. Bu biriktirilen toprak belli standartları olan çok ağır olmayan ve mutlaka lastik tekerlekli kepçe ile traktörlere yüklenmektedir. Syedra Kenti oldukça zorlu bir coğrafyaya sahiptir ve geniş bir alana yayılmaktadır. Tüm atık toprağın kent dışına sadece insan gücüyle taşınması zaten mümkün değildir. Kentte çalışmalar sırasında insan gücüyle kaldırılamayacak bloklar da arkeologlar denetiminde halatlar yardımıyla kepçe ile kaldırılmaktadır. Arkeolojik çalışmalarda kepçe, vinç ve traktör her zaman kullanılan araçlardandır. Dozer veya paletli bir iş aracının kullanılması söz konusu değildir."

Ergürer, kentte kazı çalışmalarında açığa çıkartılan tüm duvarlar, mozaikler ve buluntuların uzman konservatörler tarafından onarıldığını vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının her yıl kendilerine gönderdiği izin yazılarında da çalışmaların çevre düzenlemesi, koruma ve onarım ağırlıklı olması konusunda talimat bulunduğunun altını çizen Ergürer, "Kentimize verilen destekler ile sütunlu cadde ayağa kaldırılmış ve kentte acil korunması gereken tüm duvarlarda çalışma yapılmış ve yeni kazılan alanlarda da onarım çalışmaları başlamıştır. Koruma onarım çalışmaları gerekli izinler alınarak sürdürülmektedir. Büyük özveri ile yapılan bu çalışmaların asılsız haberler, iddialar ile karalanması oldukça yanlıştır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Syedra Antik Kenti Kazı Başkanı: Arkeolojik çalışmalarda kepçe, vinç ve traktör her zaman kullanılan araçlardandır - Son Dakika

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