Tatlıcılık Geleneği: Baba-Oğul Hikayesi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Tatlıcılık Geleneği: Baba-Oğul Hikayesi

Tatlıcılık Geleneği: Baba-Oğul Hikayesi

Gaziantep'te Cengiz ve oğlu Mehmet Tolga Kıllı, dededen kalan tatlıcılık mesleğini sürdürüyor.

22.12.2024 11:16
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Gaziantep'te dedelerinden devraldıkları tatlıcılık işini sürdüren baba ve oğlu, öğrendikleri yöntemlerle mesleklerini gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor.

Şahinbey ilçesindeki Karagöz Caddesi'nde 20 metrekarelik iş yerinde mesleğini sürdüren 55 yaşındaki Cengiz Kıllı ve 24 yaşındaki oğlu Mehmet Tolga Kıllı, sabah erken saatlerde geldikleri dükkanlarında, demir kepenkleri kaldırdıktan sonra önlüklerini giyerek tezgahın başına geçiyor.

Çalışma azmi ve ustalığıyla işini sürdüren aile fertleri, dedelerinden kalan mesleği aynı titizlikle sürdürüyor.

Mesleğini oğluna da öğreten baba Cengiz Kıllı, sağlığı el verdiği müddetçe mesleğini devam ettirmek istiyor.

Tatlı ustası Cengiz Kıllı, AA muhabirine, mesleğini severek yaptığını söyledi.

Tatlıcılık mesleğinin dedesinden kendilerine kaldığını aktaran baba Kıllı, "Bu mesleğe 12 yaşında başladım. Okul bittikten sonra da okula giderken de yine dükkana gelir giderdim. Yaşım 55 hala severek ilk günkü gibi erkenden kalkıp işime geliyorum." dedi.

İki çocuk sahibi Kıllı, oğlunun da mesleği öğrenmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Kızımı okuttum matematik öğretmeni oldu, oğlum da üniversitede okuyor aynı zamanda yanımda bu işi ilerletiyor ve ilerletmeye devam edecek. Mesleğimizi severek ilk günkü aşkla yapıyorum. Burada katmer, lokma, burmalı kadayıf, fıstıklı kadayıf, billuriye, paşazade tatlıları yapıyorum. 40 yıldır bu dükkanın işletmesini yapıyorum. Bu işe oğlumla devam ediyorum, mutlaka oğlumdan sonra da torunum devam ettirecektir."

Babasının yanında mesleği öğrenen ve tatlıcılıkta ailenin 4'üncü kuşağı olan Mehmet Tolga Kıllı da 8 yaşından itibaren dükkana geldiğini belirtti.

İşi severek devam ettirdiğini dile getiren Kıllı, şunları kaydetti:

"Birinci sınıfta öğretmenim 'Büyüdüğünüzde ne olmak istersiniz?' dediğinde herkes doktor, diş hekimi, öğretmen derken ben 'Tatlıcı olacağım.' diyordum, bundan dolayı da hocalarım beni tanır bilirdi. Tatlıcı olarak mesleğimi birinci sınıf şekilde yaptığım için kendimle gurur duyuyorum. Babam 40 senedir bu dükkanda çalıştığı için beş-altı sene sonra kendisini emekli edeceğiz. Babam emekli olduktan sonra biz de mesleğimizi sürdürmeye, kendisinin adını yaşatmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Mehmet Tolga, gaziantep, Ekonomi, Yaşam, Baba, Son Dakika

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