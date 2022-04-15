Tekirdağ'a bu yaz, İstanbul'dan 3 milyon turist bekleniyor - Son Dakika
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Tekirdağ'a bu yaz, İstanbul'dan 3 milyon turist bekleniyor

15.04.2022 12:35

Tekirdağ'a bu yaz, İstanbul'dan 3 milyon turist bekleniyor Kültür ve Turizm Haftasında konuşan Kültür ve Turizm İl Müdürü Hacıoğlu, Tekirdağ'ın yanı başındaki Mega kent İstanbul'dan bu yaz 3 milyon ziyaretçi ve turist beklediklerini ifade etti.

Tekirdağ'a bu yaz, İstanbul'dan 3 milyon turist bekleniyor

TEKİRDAĞ - Kültür ve Turizm Haftasında konuşan Kültür ve Turizm İl Müdürü Hacıoğlu, Tekirdağ'ın yanı başındaki Mega kent İstanbul'dan bu yaz 3 milyon ziyaretçi ve turist beklediklerini ifade etti.

Kültür ve Turizm Haftasın etkinlikleri Tekirdağ'da çelenk sunma töreni ile başladı. Etkinlik, çelenk sunma, saygı duruşu, İstiklal Marşının okunmasından sonra halk oyunları ekiplerinin gösterileri ile devam etti. Daha sonra günün anlam ve önemi nedeniyle bir konuşma yapan Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu, kent genelinde birçok hazırlıklar yapıldığını bu yaz Tekirdağ'ın yanı başındaki İstanbul'dan yaklaşık 3 milyona yakın turist ve ziyaretçi beklediklerini ifade etti.

"Bu ilde yok yok"

Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu törende yaptığı açıklamada, "Harika bir günde harika memleket Tekirdağ'da 46. turizm haftasının kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Farkındalığımızı ortaya koymak için 2 yıl hasret kalmıştık. Nihayet geldi Allah bize bugünü nasip etti. Turizm adına bu ilde Yok yok. Ben doğma büyüme Kırklareli, Edirne'nin eski İl Kültür Turizm Müdürü ve Tekirdağ'da görev yapan biri olarak söylüyorum. Yani agro-turizm, eko-turizm, doğa turizmi, deniz turizmi, mağara turizmi, kültür ve sanat turizmi, tarihi turizm, kamp karavan turizmi Glamping, çadır yani Yok yok. Böyle bir güzelliği cenabı hak bize bahsetmiş" dedi.

Hacıoğlu açıklamasının devamında, "Daha önemlisi İstanbul gibi koca bir devin hemen yanındayız. Bu sene bunun avantajını kullanacağız. Bu seneki öngörümüz 3 milyon ziyaretçi ve turist. Zaten bizim otellerin geceleme rakamları 1 milyon. E bu sene festivalleri yapacağız. Kiraz festivali, keşkek, kanola, ayçiçeği. lavanta 1 milyon turisti de burada bekliyoruz. Bilin diye söylüyorum olayı sadece Süleymanpaşa olarak düşünmeyin. Bugün Türkiye'nin en harika yerlerinden birisi de nerede biliyor musunuz Saray. Sizin bildiğiniz ifade ile Kastro, benim ifadem ile Çamlıkoy. Burası için Tarım ve Orman Bakanlığınca yeni bir açılım yapıldı. Kamp, bungalov, karavan, glamping, insanlar her şeyi bulabilecek ve senelik orası için öngörümüz 1 milyon turist. Turizm Bakanlığı olarak hedef 50 milyon turiste çıkarmak ve geliri de 40 milyarın üzerine aşmak. Umuyorum bunların hepsi olacak. Bacasız ekonominin yerinin ne kadar önemli olduğunu herkes anlasın diye bu haftayı yapıyoruz" diye konuştu.

Tekirdağ'a bu yaz, İstanbul'dan 3 milyon turist bekleniyor
Tekirdağ'a bu yaz, İstanbul'dan 3 milyon turist bekleniyor
Tekirdağ'a bu yaz, İstanbul'dan 3 milyon turist bekleniyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Tekirdağ'a bu yaz, İstanbul'dan 3 milyon turist bekleniyor - Son Dakika


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