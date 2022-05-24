Tekirdağ'da 'Türk Mutfağı' etkinliği - Son Dakika
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Tekirdağ'da 'Türk Mutfağı' etkinliği

24.05.2022 16:42

Tekirdağ'da 'Türk Mutfağı' etkinliğiTEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Türk Mutfağı paneli düzenlendi.

Tekirdağ'da 'Türk Mutfağı' etkinliği

TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Türk Mutfağı paneli düzenlendi. Panelde vatandaşlara yemek ikramında bulunuldu.

T.C. Cumhurbaşkanlığı ve Emine Erdoğan'nın himayelerinde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" hareketiyle hayata geçirilen Türk Mutfağı Haftası, çerçevesinde Tekirdağ'ın Süleymnapaşa ilçesinde bulunan Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde panel düzenlendi. Panelde Türk Mutfağının dünyadaki önemi üzerine çeşitli konuşmalar yapıldı.

Panelin ardından ise katılımcılara yemek ikramında bulunuldu. Ayrıca panelde Tekirdağ'ın Coğrafi İşaretli ürünleri de sergilendi. Panelde konuşan Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu, "T.C. Cumhurbaşkanlığı ve Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabından hareketle hayata geçirilen Türk Mutfağı Haftası, 2022 yılından itibaren ülkemiz ve dış temsilciliklerimiz aracılığıyla tüm dünyada kutlanıyor. Bir hafta boyunca mutfağımızın tanıtımı, gelecek kuşaklara aktarılması, çeşitliliği, özelliği, niteliği Türkiye'nin her yerinde şuanda kutlanıyor. Bizde burada kutluyoruz" dedi. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'da panele katıldı.

Tekirdağ'da 'Türk Mutfağı' etkinliği
Tekirdağ'da 'Türk Mutfağı' etkinliği
Tekirdağ'da 'Türk Mutfağı' etkinliği
Tekirdağ'da 'Türk Mutfağı' etkinliği

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Türkiye, Turizm, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tekirdağ'da 'Türk Mutfağı' etkinliği - Son Dakika


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