Kısa adı TİGAD olan Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği öncülüğünde 21-24 Şubat tarihleri arasında "TİGAD Yeni Nesil Gazetecilik ve Dijital Medya Çalıştayı - Çankırı Tarihi, Kültürel ve Gastronomi Değerlerini Tanıtma Etkinliği" düzenlendi.
Türkiye'nin dört bir yanından 110 gazetecinin katıldığı etkinlik, Çankırı Valiliği ve Çankırı Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirildi. Program kapsamında TİGAD Olağanüstü Genel Kurulu da yapıldı. Çankırı Büyük Otel'de düzenlenen kongrede, mevcut Genel Başkan Okan Geçgel, delegelerin oybirliğiyle yeniden seçildi. Genel kurul sonrası TİGAD üyeleri ve il temsilcileri söz alarak öneri ve temennilerini dile getirdi.
Genel kurulun ardından teşekkür konuşması yapan TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, internet gazeteciliğinin gelişimi için çalışmalara devam edeceklerini vurguladı. Yeni dönemde basın mensuplarının haklarını korumak, dijital medya alanındaki düzenlemeleri takip etmek ve yerel basının güçlenmesine yönelik önemli projelere imza atacaklarını belirtti.
Ülke genelinde teşkilatlanma çalışmalarını hızlandıracaklarını dile getiren Geçgel, yeni çalıştaylar ve konferanslarla medya mecralarının sorunlarını gündeme getirmeye devam edeceklerini ifade etti. Ayrıca, çeşitli alanlarda komiteler ve komisyonlar oluşturacaklarını belirterek, kendisini yeniden göreve layık gören TİGAD üyelerine teşekkür etti.
TİGAD'ın olağanüstü genel kurulunda yapılan seçim sonucunda yeni yönetim, denetim ve disiplin kurulları üç yıllığına belirlendi.
Son Dakika › Kültür Sanat › TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel güven tazeledi - Son Dakika
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