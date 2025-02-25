TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel güven tazeledi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel güven tazeledi

TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel güven tazeledi

Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği'nde (TİGAD) olağanüstü genel kurul heyecanı yaşandı. Çankırı'da gerçekleşen kongrede mevcut Genel Başkan Okan Geçgel, oybirliğiyle yeniden seçilerek güven tazeledi.

25.02.2025 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kısa adı TİGAD olan Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği öncülüğünde 21-24 Şubat tarihleri arasında "TİGAD Yeni Nesil Gazetecilik ve Dijital Medya Çalıştayı - Çankırı Tarihi, Kültürel ve Gastronomi Değerlerini Tanıtma Etkinliği" düzenlendi.

Türkiye'nin dört bir yanından 110 gazetecinin katıldığı etkinlik, Çankırı Valiliği ve Çankırı Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirildi. Program kapsamında TİGAD Olağanüstü Genel Kurulu da yapıldı. Çankırı Büyük Otel'de düzenlenen kongrede, mevcut Genel Başkan Okan Geçgel, delegelerin oybirliğiyle yeniden seçildi. Genel kurul sonrası TİGAD üyeleri ve il temsilcileri söz alarak öneri ve temennilerini dile getirdi.

TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel güven tazeledi

GEÇGEL: ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Genel kurulun ardından teşekkür konuşması yapan TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, internet gazeteciliğinin gelişimi için çalışmalara devam edeceklerini vurguladı. Yeni dönemde basın mensuplarının haklarını korumak, dijital medya alanındaki düzenlemeleri takip etmek ve yerel basının güçlenmesine yönelik önemli projelere imza atacaklarını belirtti.

TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel güven tazeledi

Ülke genelinde teşkilatlanma çalışmalarını hızlandıracaklarını dile getiren Geçgel, yeni çalıştaylar ve konferanslarla medya mecralarının sorunlarını gündeme getirmeye devam edeceklerini ifade etti. Ayrıca, çeşitli alanlarda komiteler ve komisyonlar oluşturacaklarını belirterek, kendisini yeniden göreve layık gören TİGAD üyelerine teşekkür etti.

YENİ YÖNETİM 3 YIL GÖREV YAPACAK

TİGAD'ın olağanüstü genel kurulunda yapılan seçim sonucunda yeni yönetim, denetim ve disiplin kurulları üç yıllığına belirlendi.

Yo¨netim Kurulu

  • Okan Gec¸gel (Genel Bas¸kan)
  • Ugˆur Eskier
  • Bayram Polat
  • Mustafa I·lker Yu¨cel
  • Hatice Tu¨rkan
  • Meryem Nas Mercan
  • Adem Kocatu¨rk
  • Ali Genc¸
  • Arzu Erbas¸
  • Can Tas¸kın
  • Gamze S¸ule Altunbas¸ I·nandı
  • Faruk Kılınc¸
  • Halil Azizogˆlu
  • I·rfan Salcı

Denetim Kurulu

  • I·zzet Aydın (Bas¸kan)
  • Erdem Yes¸er
  • Tu¨rkay Demir
  • Bu¨s¸ra Selc¸uk
  • Fatma Altunbas¸
  • Servet Arslan

Disiplin Kurulu

  • U¨stu¨n Tuncer (Bas¸kan)
  • I·dris I·nandı
  • Cu¨neyt Tan
  • Haydar Koc¸ak
  • Mustafa Gu¨ler
  • Gu¨lgu¨n Pala Kec¸eci
  • Bilgin O¨zc¸iftc¸i

Kültür Sanat, Okan Geçgel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel güven tazeledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:55 Başvuru için son 3 gün Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak
16:51 Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu
16:19 Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar
15:13 Siyaset arenası karışacak AK Parti’ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP’nin kapısı çalmış Siyaset arenası karışacak! AK Parti'ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP'nin kapısı çalmış
14:48 Okul bahçesinde köpek saldırısı: 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralı Okul bahçesinde köpek saldırısı: 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralı
01:19 ’’Trump Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri verdi’’ iddiasına ABD’den yalanlama ''Trump Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri verdi'' iddiasına ABD'den yalanlama
00:43 ’’Maymun’’ benzetmesi başını yaktı Galatasaray, Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacak ''Maymun'' benzetmesi başını yaktı! Galatasaray, Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacak
00:29 “Mourinho ağlamaya devam etsin“ demişti Acun Ilıcalı’dan Okan Buruk’a zehir zemberek sözler "Mourinho ağlamaya devam etsin" demişti! Acun Ilıcalı'dan Okan Buruk'a zehir zemberek sözler
00:20 Avrupa Komisyonu Başkanı: Ukrayna 2030’dan önce AB’ye katılabilir Avrupa Komisyonu Başkanı: Ukrayna 2030'dan önce AB'ye katılabilir
00:20 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde taşkınlık çıkaran 71 kişi hakkında işlem yapıldı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde taşkınlık çıkaran 71 kişi hakkında işlem yapıldı
00:18 Merve Taşkın hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı Merve Taşkın hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
00:01 Görüntüler infial yarattı Jose Mourinho derbi biter bitmez soluğu Vincic’in odasında aldı Görüntüler infial yarattı! Jose Mourinho derbi biter bitmez soluğu Vincic'in odasında aldı
23:34 Okan Buruk çıldırdı: Mourinho ağlamaya devam etsin Okan Buruk çıldırdı: Mourinho ağlamaya devam etsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 18:24:57. #1.13#
SON DAKİKA: TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel güven tazeledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.