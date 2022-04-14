TİKA'dan Meksika'daki Müslüman Maya kabilesine ramazan yardımı - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Meksika'nın en yoksul eyaletlerinden Chiapas'a bağlı Cristobal de las Casas kentindeki dağlarda yaşayan Maya kabilesi Tzotzillere, ramazan kolisi desteğinde bulundu.

Programa katılan topluluk liderleri, binlerce kilometre uzaktan gelerek kendilerine yardım eden Türkiye ve TİKA'ya minnettar olduklarını belirtti.

Türkiye ile ilişkileri geliştirme konusunda oldukça istekli olduklarını paylaşan topluluk liderleri, TİKA'nın desteği nedeniyle çok memnun olduklarını söyledi.

TİKA Meksika Program Koordinasyon Ofisi, Tzotzil kabileleri Jechtoch ve Zinacantan halklarına gıda kolisi dağıttı.

Program kapsamında toplam 90 aileye gıda paketi ve 35 aileye çocuklar için ramazan paketi desteğinde bulunan TİKA, Meksika'da ramazan ayı boyunca toplamda 200 aileye gıda, 100 çocuğa da kırtasiye malzemelerinden oluşan çocuklar için ramazan paketi yardımı yaptı.

TİKA Meksika ofisince ayrıca, ramazan süresince Guatemala ve Kosta Rika'da gıda kolisi yardımları dağıtılacak, Küba'nın başkenti Havana'da yaşayan Müslüman nüfus ve yoksul haneler için de iftar programları düzenlenecek.