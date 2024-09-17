Trabzon'da Arkeolojik Kazılar Devam Ediyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Trabzon'da Arkeolojik Kazılar Devam Ediyor

Trabzon\'da Arkeolojik Kazılar Devam Ediyor

Ortahisar'daki kazılarda tarihi kültür varlıklarının korunması için çalışmalar hızlanıyor.

17.09.2024 12:18
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde İçkale bölgesindeki arkeolojik kazılar sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Müze Müdürü Levent Alnıak, Sanat Tarihçisi Prof. Dr. Mehmet Yavuz, Ortahisar Mahalle Muhtarı Süleyman Yaşar Kara, Zağnos Vadisi'nin İçkale bölgesindeki kazı alanında incelemelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Genç, alandaki çalışmaların büyük bir hassasiyetle devam ettiğini belirtti.

Tarihi mekanın önemine işaret eden Genç, " Helenistik, Roma, Bizans, Komnenos ve Osmanlı dönemiyle Cumhuriyet dönemine gelen tarihi bir kültür varlığı. Bu kazıların daha bilimsel, daha sağlıklı ortamlarda yapılabilmesi bakımından çalışmaları ve yapıların kamulaştırma işini bizzat yerinde gördük. Bu konuda vaziyet edeceğiz ve kazı çalışmalarını hızlandırarak kültür varlığını geleceğe daha korunaklı bir şekilde taşıyacağız. Bu bir miras sorumluluğudur." değerlendirmesinde bulundu.

Genç, birçok medeniyetin aynı mekanları kullandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Onları bir müze konseptinde sunmak için gayret ediyoruz. Ama aynı zamanda turizm için önemli bir kültür destinasyon, o yönüyle de bizi ilgilendiriyor. Yapılan işe bir ivme kazandırıp çalışmaları hem yakinen takip etmek hem de bu projeye destek olmak için tüm gücümüzle bir gayretin içerisindeyiz. Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz, Müze Müdürlüğümüz, muhtarımız hep beraber inşallah bu çalışmayı hızlandırarak neticesine doğru gideceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Trabzon'da Arkeolojik Kazılar Devam Ediyor - Son Dakika

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